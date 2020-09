​L'UPJ en formation à Hao

Hao, le 4 septembre 2020 – Trois agents formateurs de l'Union Polynésienne de la Jeunesse (UPJ) ont dispensé des formations sur l'île de lundi à mercredi.



Financées par l'État via l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires et le Fonds de Développement de la vie Associative, deux formations très distinctes s'adressaient aux agents municipaux et aux bénévoles associatifs. Tao'ahere Maono, directeur des services de l'UPJ, a précisé les formations dispensées et leur but, le tout grâce au partenariat communal.



Selon Tao'ahere Maono, directeur des services de l'Union polynésienne de la jeunesse (UPJ), la première formation, "Les valeurs de la République et à la laïcité" s’adressait aux agents municipaux, aux bénévoles et aux permanents associatifs, permettant l’appréhension de la notion de laïcité au sein de la République. La deuxième formation, "Les leaders associatifs de quartier" s’adressait quant à elle aux permanents et bénévoles associatifs ainsi qu'à toutes les personnes qui souhaitent créer et fonder une association.



Yseult Butcher, tāvana de la commune de Hao, n'a pas caché sa joie d’accueillir les agents de l’UPJ. Pour elle, "ces formations sont le meilleur moyen de sensibiliser chacun de nous sur le comment encadrer et suivre notre jeunesse à travers la construction de projets. Au final, je suis satisfaite de ce partenariat et espère accueillir très prochainement un autre événement de l’UPJ sur Hao" a t-elle ajouté.



Toutes ces formations données dans le respect des mesures barrières ont été finalisées par une remise de certification.