

​L’IEOM pédagogue face au surendettement aux Marquises

Nuku Hiva, le 19 novembre 2025 - Thierry Beltrand, directeur de l’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM), est actuellement en mission dans l’archipel des Marquises pour présenter le dispositif de traitement du surendettement et rencontrer les autorités locales, les acteurs de la société civile et les responsables éducatifs. Une visite marquée par une volonté forte de co-construction et d’adaptation des solutions aux réalités spécifiques de l’archipel.



Dans le cadre de la stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière (Educfi), l’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM) réalise actuellement une mission aux îles Marquises avec une attention toute particulière portée à la question du surendettement.



Le directeur de l’antenne de Polynésie française de cet établissement public national en charge des mission de banque centrale, Thierry Beltrand, prévoit à cette occasion de rencontrer les autorités locales puis les acteurs économiques pour présenter le dispositif de surendettement dans l’archipel et engager des actions concrètes, en collaboration avec les intervenants de la circonscription administrative des Marquises.



“Cette venue, exceptionnelle, explique Sarah Tang tāvana hau des îles Marquises, est l’occasion pour nous de faire d’une pierre deux coups : c’est-à-dire sensibiliser le directeur de l’IEOM aux spécificités marquisiennes, puis initier une réflexion collective avec les représentants de la société civile sur les causes de surendettement et sur les leviers d’action possibles, avec pour objectif de transmettre un plan d’actions locales aux ministères et aux services concernés.”

Après Hiva Oa en début de semaine, c’est à Nuku Hiva que la mission de terrain se poursuit en fin de semaine, dans les locaux de la subdivision administrative. Une présentation y est prévue vendredi matin, des mécanismes existants pour prévenir et traiter les situations de surendettement, ainsi que les outils disponibles pour les ménages en difficulté. Une table ronde s’en suivra sur le thème “Les causes locales au surendettement”. Un échange qui permettra d’identifier les facteurs spécifiques à l’archipel (isolement géographique, coût de la vie, accès limité à certains services financiers, etc.) et de croiser les regards sur les solutions à mettre en œuvre. Des groupes de travail seront ensuite créés afin proposer des pistes d’actions concrètes, adaptées au contexte marquisien, et envisageables dès 2026.



Cette mission du directeur de l’IEOM prévoit aussi une rencontre avec les responsables d’établissements scolaires, vendredi après-midi. Une présentation du dispositif Educfi leur sera faite ainsi que des outils pédagogiques réalisés pour sensibiliser les élèves des premier et second degrés. L’enjeu étant de former les enseignants à leur utilisation puis d’intégrer ces dispositifs dans les programmes scolaires dès 2026. L’enjeu étant de former les jeunes marquisiens à la gestion budgétaire et à la prévention des risques financiers, afin de réduire les situations de surendettement à long terme.

Cette mission s’inscrit dans une démarche globale de l’IEOM pour renforcer l’inclusion financière et l’autonomie économique des populations polynésiennes, en particulier dans les archipels les plus éloignés.

Rédigé par Marie Laure le Mercredi 19 Novembre 2025 à 15:52 | Lu 342 fois



