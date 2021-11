​L'État guide les Marquises pour l'Unesco

Tahiti, le 8 novembre 2021 – Des ateliers de travail organisés par l'État pour guider la Polynésie française dans son processus d'inscription à l'Unesco ont débuté lundi à Paris. Objectif : accompagner le Pays dans l'élaboration de son dossier final qui devra être présenté en janvier 2023 à l'Unesco.



Depuis lundi et pendant trois jours, une délégation polynésienne constituée de représentants du ministère de la Culture et de l'Environnement, des directions techniques de l’Environnement (Diren) et de la Culture (DCP) participe à Paris à des ateliers de travail relatifs à l'inscription des îles Marquises à l'Unesco, comme l'indique un communiqué de la présidence. Y participent les représentants des ministères nationaux de la Transition écologique et de la Culture. Ces ateliers ont pour but de cadrer les objectifs à atteindre et guider la Polynésie dans l’élaboration de son dossier final qui devra être présenté à l’Unesco en janvier 2023.



Avant cette échéance, la Polynésie devra poursuivre le parcours de validation de sa candidature auprès du Comité français du patrimoine mondial (CFPM) chargé de l'expertiser. La Polynésie a déjà franchi les deux premières étapes, la troisième et dernière audition devant le CFPM se déroulera le 11 octobre 2022.