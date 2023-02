​L'État assure qu'Air France “ne se désengagera pas de la Polynésie”

Tahiti, le 9 février 2023 – Interpellé par le député Tematai Le Gayic, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a assuré que la compagnie Air France “ne se désengagerait pas” de la desserte polynésienne au profit de son alliée Delta Airlines. Également saisi des risques économiques d'une telle concurrence pour Air Tahiti Nui, le ministre met en avant “l'impact positif” de cette concurrence pour le tourisme.



Alors que Radio 1 annonçait mercredi que Delta Airlines n'avait toujours pas demandé à prolonger l'exploitation de la desserte polynésienne au-delà du 25 mars et alors qu'Air France vient de procéder au recrutement de 23 ONC polynésiens, la question de la stratégie croisée de la compagnie américaine et de son alliée Air France en Polynésie française a fait l'objet d'une question écrite à l'Assemblée nationale. C'est le député polynésien Tematai Le Gayic qui a saisi le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, le 3 janvier dernier. À l'époque, le parlementaire s'était inquiété de savoir si l'implantation définitive de Delta Airlines au fenua, sous alliance "Skyteam" depuis vingt ans avec la compagnie tricolore, équivalait “au désengagement total ou partiel d'Air France sur ce tronçon”.



“Les compagnies Air France et Air Tahiti Nui ont trouvé un équilibre concurrentiel dans la desserte de Papeete”, affirmait le député, mû par la crainte de tarifs trop bas pratiqués par Delta. “Delta Airlines a annoncé pouvoir proposer un premier tarif à 334 euros [40 000 Fcfp, NDLR], bien en-deçà des tarifs pratiqués par Air Tahiti Nui. Cette dernière n'a pas les ressources nécessaires pour résister face à la guerre des prix qui sera le produit de l'implantation de Delta Airlines et du désengagement d’Air France.” Pour Tematai Le Gayic, la stratégie “probable” adoptée par Air France “et à plus forte raison par l'État” – actionnaire majoritaire de la compagnie – viserait à “déstabiliser l'un des outils de développement les plus importants de la Polynésie et ainsi créer un séisme dans l'économie polynésienne puisque plusieurs centaines d'emplois sont en jeu”…



“Impact positif sur le tourisme et l'économie”



La réponse du ministre a été publiée cette semaine. Clément Beaune rappelle l'accord aérien de ciel ouvert de 1998 entre les États-Unis et la France, déjà évoqué pour l'installation de Delta. Il indique qu'Air France “reprend progressivement son exploitation vers la Polynésie française après la crise sanitaire” et que la compagnie pourrait “revenir au niveau des cinq fréquences hebdomadaires exploitées avant la crise”. En réalité, Air France a déjà repris ces cinq rotations par semaine depuis mars 2022. “Elle n'a donc pas l'intention de se désengager de la desserte de la Polynésie”, assure le ministre.



Enfin, la lecture de Clément Beaune sur l'avenir économique de la Polynésie française avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes diffère assez de celle de Tematai Le Gayic. “L'accroissement de la fréquence des vols depuis Los Angeles pourrait se traduire par un élargissement du marché, avec un impact positif sur le tourisme et l'activité économique polynésienne. Chaque nouvelle compagnie, étant dotée de son réseau, attire en effet une clientèle touristique additionnelle, participant ainsi de la promotion de la Polynésie française à l'étranger.” Et le ministre de conclure en estimant que “la diversité des prix pratiqués est susceptible de toucher de nouvelles catégories de voyageurs, qu'il s'agisse de la clientèle d'affaires, de tourisme haut de gamme ou intermédiaire tout en améliorant la connectivité de l'archipel au bénéfice des Polynésiens”.



