​L’Argentine douche l’espoir des supporters français

Tahiti, le 18 décembre 2022 - L’équipe de France de football a affronté dimanche matin l’Argentine dans une finale de Coupe du monde qui aura été épique. Au bout du suspense qui a tenu en haleine tout Papeete, c’est l’équipe sud-américaine qui a remporté la victoire.



Une ambiance de folie, au bout du suspense. Partout dans Papeete, la ferveur foot a gagné, le temps d’une matinée, les rues, les bars et les restaurants. Les Bleus ont affronté en finale de la Coupe du monde l’Argentine de Lionel Messi. Un match épique, où l’équipe de France a longtemps été menée 2-0 avant d’entamer une remontée fantastique (3-3). Les Bleus s’inclineront malgré tous leurs efforts lors de la séance de tirs au but.



Une finale qui a donc mis l’ambiance partout à Tahiti. Que ce soit à la présidence, où un écran géant était installé, ou dans les bars de la ville, elle a alterné entre le chaud et le froid. D’abord, ça aura été la colère et la frustration du niveau de jeu affiché par les Français en première mi-temps, puis la joie et le bonheur des égalisations successives de Mbappé pour se terminer par la tristesse et la désillusion de la défaite.

​Une ambiance familiale à la présidence… Pour la finale de la Coupe du monde, la ville de Papeete a organisé une diffusion du match, sur écran géant. Une “fan zone” où les supporters ont pris place dès 4h30 pour les plus matinaux. Plus de 300 personnes étaient ainsi réunies pour assister au match des Bleus. Sous le chapiteau, l’ambiance était plutôt studieuse et familiale. Bien sûr, les encouragements argentins et français fusaient parfois dans la salle mais dans l’ensemble, l’atmosphère était tranquille, surtout lors de la première mi-temps, quand l’équipe de France était menée 2-0.



Les supporteurs ont d’ailleurs beaucoup aimé cette installation. “On est venu voir le match ici parce qu’à la maison, on n'aurait pas pu mettre le son trop fort à cause des voisins”, explique Teiva, un supporter venu assister à la rencontre avec sa sœur. “L’écran est super grand, le son est bon, ce sont de super conditions pour voir le match.” Pour d’autres, c’était aussi l’occasion de sortir en famille. “On est venu ici avec ma femme et mes enfants, l’ambiance est tranquille, on a ensuite prévu d’aller manger un petit déjeuner en ville”, dévoile Julien, un autre spectateur.

​… et plus festive aux 3 Brasseurs Dans le repaire des supporteurs qu’est le bar des 3 Brasseurs, l’atmosphère était radicalement différente. Là, ce sont la fête, les chants, les cris et surtout la bière qui étaient au rendez-vous, malgré l’heure matinale. “On est ne s’est pas couché, on a fait la fête toute la nuit et on va continuer jusqu'à la fin du match et même après”, annonce Hugo entre deux goulées de bière. Le jeune homme et sa bande d’amis ne sont pas les seuls à avoir les idées brouillées par l’alcool de bon matin, puisque la plupart des personnes présentes sont attablées, avec un pichet de bière posé sur la table ou même une bouteille de whisky à la main. Ils n'étaient pas loin de 600 à s’être massés autour du bar pour l’occasion et à chaque action, chaque accélération de Mbappé ou arrêt d'Hugo Lloris, c’est la quasi-totalité d'entre eux qui exultait en cœur. Car oui, si la quasi-totalité des supporters était derrière l’équipe de France, quelques maillots et drapeaux argentins se sont glissés dans la foule. “Je supporte l’Albiceleste, Messi est mon joueur préféré, c’est le meilleur au monde, et je souhaite de tout cœur qu’il remporte cette Coupe du monde”, déclare un supporter portant le maillot de son idole.



Au terme du match époustouflant, ce sont malheureusement les visages des supporteurs bleus qui se sont crispés. Pas de fête dans les rues de Papeete comme il y a 4 ans, et si quelques irréductibles fêtards n’ont pas été refroidis par le résultat, pour la plupart, la défaite sera synonyme de clap de fin. “Il est 8 heures du matin, je vais rentrer maintenant. Si l’équipe de France avait remporté la victoire, je serais sûrement resté, mais là, je vais retourner chez moi”, glisse un spectateur sur le départ. Pour les fans de football, le prochain rendez-vous international est prévu dans deux ans pour l’Euro 2024.

Rédigé par Thibault Segalard le Dimanche 18 Décembre 2022 à 13:56 | Lu 178 fois