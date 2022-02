​L'Adie s'implante à Huahine

Huahine, le 16 février 2022 - Après dix ans de permanences ponctuelles, l’Adie ouvre enfin un bureau permanent à Huahine, accueilli avec ravissement par les habitants et la commune. Cette nouvelle antenne a été inaugurée mercredi.



Depuis plus de dix ans en partenariat avec la commune de Huahine, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) était présente sur l’île, lors d’une permanence mensuelle assurée par Marilyne Ikihaa basée à Raiatea. Cela a permis à une cinquantaine d’entrepreneurs de bénéficier de son soutien chaque année, grâce à des microcrédits accordés aux porteurs de projets.

Lors de ses nombreuses permanences assurées pendant plus de dix ans à Huahine, Marilyne Ikihaa a vu de nombreux projets concrétisés : “Nous avons aidé beaucoup de personnes dans différents domaines : le secteur primaire, comme les cultivateurs de pastèques et melons, mais aussi les services tels que des taxis, roulottes, couture, prestataires touristiques. La liste est longue depuis dix ans ! Nous les conseillons et finançons souvent du matériel professionnel.”



Accompagner 100 porteurs de projets par an



Face au potentiel constaté sur l’île, l’association a fait le pari d’ouvrir une nouvelle agence, inaugurée mercredi à Fare, avec une conseillère présente à plein temps, Ahuuratini Temauri. En 2021, l’Adie a validé 50 projets à Huahine. Entre les microcrédits et des prêts d’honneur, ce sont 35,5 millions de Fcfp qui ont été prêtés à des entrepreneurs de l’île.



L’antenne de l’Adie Huahine a annoncé ses perspectives pour 2022. Elle compte accompagner et financer entre 80 et 100 porteurs de projets chaque année. Elle souhaite aussi renforcer la sensibilisation à la création d’entreprises sous forme de cafés créateurs, tournés dans les districts. Elle ambitionnne également de développer ses partenariats avec les associations de jeunesse, d’artisanats, d’agriculteurs, de pêcheurs, les écoles, les services administratifs pour promouvoir l’entrepreneuriat populaire. Enfin, l’Adie devrait créer un marché des créateurs.



Grégoire Tumarae, agriculteur et conseiller au service de l’agriculture à la commune confirme l’intêret de l’association : “Je suis moi-même passé par l’Adie il y a plusieurs années pour agrandir mon fa’a’apu. C’est pour cela que j’aime encourager la jeunesse de l’île à ouvrir leur affaire. Il est vraiment important d’aller voir les jeunes qui sont assez timides et être sur le terrain afin de leur expliquer comment procéder.”



La nouvelle antenne de Huahine remplira donc la mission de l’Adie, qui défend l’idée que chacun, même sans capital ni diplôme, peut devenir entrepreneur.



Parmi ceux qui ont pu développer leur projet grâce à l’Adie, Tupuaitua Bonnot responsable de la roulotte Tama’Matai : “En 2018, j’étais au RST [Régime Solidarité Territoriale] et malheureusement les banques n’ont pas souhaité me soutenir dans mon projet. Je me suis donc tournée vers la commune de Fare qui m’a orientée vers l’Adie, où j’ai pu profiter des permanences qu’il y avait à l’époque. Aujourd’hui mon affaire se porte bien, je travaille avec des patentés et un CAE.”

Agence Adie de Huahine, à Fare

Lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30 (15h30 le vendredi)

Sur rendez-vous l’après-midi

Conseillère Ahuuratini Temauri

Téléphone 87 70 84 40

