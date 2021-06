​L'Adie fait son marché à Moorea

L'Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) de Moorea a organisé vendredi son marché des créateurs à l’embarcadère de Paopao. À cette occasion, les habitants de l’île sœur, notamment les porteurs de projet ou ceux qui veulent créer leur propre entreprise, ont eu l’occasion de venir rencontrer plusieurs entrepreneurs qui ont déjà eu recours au crédit financier de l’Adie. L’idée étant de permettre aux futurs entrepreneurs de bénéficier de l’expérience et l'expertise de ceux qui se sont déjà lancés. On trouvait parmi eux, des agriculteurs, apiculteurs, artisans, mécaniciens ou encore un vaniculteur. “Il s’agit vraiment de créer de la proximité entre les créateurs et les futurs entrepreneurs. Cette proximité est importante pour montrer au grand public que l’Adie est accessible à différents secteurs d’activités, quelque soit leur budget. Ils ont ainsi pu voir tout l’éventail d’activités que l’Adie peut financer”, explique Philomène Puhetini, une bénévole de l’association.Le but pour les organisateurs était aussi d’informer le public de la mise en place, s’il y a suffisamment de personnes inscrites, d’une formation intitulée Je deviens entrepreneur (JDE) au mois de juillet prochain à Moorea. Cette formation, d’une durée de 15 jours, est ouverte à toutes les personnes désireuses de lancer un projet professionnel, sans condition d’âge ni de niveau scolaire. Plusieurs thèmes sont prévus au programme comme la gestion, l’administration, la comptabilité, la connaissance de soi ou encore la communication sur les réseaux sociaux. “Les cours sont enseignés de manière ludique et attractive. L’idée dans la matinée est de faire un partage d’expériences entre les différents participants, par exemple sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter. Les après-midis sont consacrés à l’accompagnement individuel. On travaille spécifiquement avec chaque participant sur la création de leur entreprise. Le but est qu’à fin de la formation, les bénéficiaires n’auront plus qu’à créer leur patente et à s’officialiser”, explique Véronique Plazanet, une conseillère de l’Adie. Les porteurs de projet de Moorea peuvent toujours s’inscrire en contactant Véronique par téléphone (40 53 44 23) ou par mail ().