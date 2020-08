​L'APF fermée au public après des cas Covid

Tahiti le 27 août 2020 - Plusieurs employés de l'assemblée, principalement des collaborateurs, ont été testés positifs au Covid-19. Une enquête épidémiologique est en cours et désormais l'accès est interdit à toute personne étrangère à l'institution.



Plusieurs personnes exerçant au sein de l'assemblée de la Polynésie, ont été infectées par le Covid-19. Comme Tahiti infos l'a révélé mercredi, une vingtaine d'élus et de collaborateurs ont été dépistés dans la journée de mardi. Une enquête épidémiologique menée par le bureau de veille sanitaire est toujours en cours afin d'identifier les cas contacts de ces personnes testées positives. Un communiqué de presse de l'institution précise d'ailleurs que les cas confirmés sont en isolement chez eux. Il rappelle également qu'un renforcement des dispositions de prévention du Covid-19 avait déjà été évoqué le vendredi 14 août, lors d'une conférence des présidents. Dorénavant, tous les événements prévus au sein de l'institution sont soit reportés, soit annulés et l'accès est désormais interdit à toute personne extérieure à l'institution.