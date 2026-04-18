

​Keith Vernaudon remporte la Varua Hoe

Moorea, le 11 mai 2026 - La 12e édition de la Varua Hoe Vaa, organisée par le club de Tuaiva Nui Vaa, a eu lieu vendredi. Après une course indécise, Keith Vernaudon a gagné pour la deuxième année consécutive en devançant Rémi Thong Sing, deuxième, et Keoni Sulpice, troisième. Hector Henot a, pour sa part, largement dominé la course en kayak devant Kevin Mohi, deuxième, et Paul Lenfant, troisième.



L’AS Tuaiva Nui a organisé, vendredi, la douzième édition de la Moorea Varua Hoe, avec la participation de plusieurs dizaines de rameurs issus des clubs de Moorea et de Tahiti. Ces derniers étaient inscrits dans les catégories junior, senior et vétérans (+ de 40 ans, + de 50 ans et + de 60 ans). Le parcours consistait, pour les rameurs, à partir du quai de Vaiare et à ramer en direction de Paopao par le large jusqu’à l’arrivée à la plage publique de Taahiamanu, en entrant dans la passe de Opunohu, soit une distance totale de 21 kilomètres.



Dès le début de la course, les grands cadors du V1, comme Hotuteiterai Poroi, Rémi Thong Sing, Keith Vernaudon et Keoni Sulpice, se démarquaient du peloton. Keoni Sulpice (Shell Va'a) a ensuite pris l’avantage en menant la course jusqu’à Maharepa, avant la baie de Paopao. C’est là que Hotuteiterai Poroi (Air Tahiti) a pris le relais en tête, suivi de Keith Vernaudon (OPT). Alors qu’il se dirigeait tout droit vers la victoire, le rameur d’Air Tahiti a eu la malchance de voir son balancier se briser avant la baie de Opunohu. Situé en deuxième position à quelques dizaines de mètres, Keith Vernaudon en a alors profité pour dépasser Hotuteiterai Poroi et se diriger seul vers la plage de Taahiamanu afin de s’offrir la victoire avec un temps de 1h 33’ 01’’. Rémi Thong Sing (EDT) a pris la deuxième place de la course à 31 secondes du vainqueur. À la troisième place, on retrouve Keoni Sulpice, qui a fini la course en 1 heure 34 minutes et 45 secondes. Dans la catégorie des juniors hommes, Tavita Chance, de Tereva Hoe, est sorti vainqueur devant Pierre Tevaearai (Painapo Team), deuxième, et Taputuarahiti Chong Hue (OPT), troisième.



Chez les vétérans de plus de 40 ans, Lono Teururai, de EDT Va’a, l’a emporté devant Manutea Owen (Mataiea Hoe) et Teriimanava Degage (Te Nui Va’a), qui terminent respectivement deuxième et troisième. Dans la catégorie des plus de 50 ans, Jimmy Pirato, de Shell Va’a, a terminé premier devant Jane Tones, deuxième, et Tiurai Jones, tous deux membres du club de Tereva Hoe. Chez les plus de 60 ans enfin, Ato Hikutini (Mataare) est sorti vainqueur devant Eric Moasen (Nunue Va’a), deuxième, et Camille Pautehea (Manauvaa), troisième.



En marge du va’a, une course de kayak, réunissant une vingtaine de participants, sur le même parcours. Sans surprise, Hector Henot (Tefana Surfski), champion d’Europe 2024 et cadre technique à la Fédération polynésienne de kayak surfski, a dominé la course de bout en bout. Il a franchi la ligne d’arrivée avec un chrono de 1 h 27 min 32 s, devant Kevin Mohi (Tefana Surfski), deuxième, et Paul Lenfant (Toa Tai), troisième. Les autres vainqueurs en kayak sont Evan Pessenti (Tahitian Paddle), chez les juniors hommes, Tautu Temanupaioura (Tahitian Paddle), chez les plus de 40 ans, Norman Helis (Tefana Surfski), chez les plus de 50 ans, et Marama Hauata (Tefana Surski), chez les plus de 60 ans.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 11 Mai 2026 à 19:16 | Lu 183 fois



