​Jusqu’à 2,2 millions d’aide pour les professionnels de l’audiovisuel

Tahiti, le 21 avril 2021 - Afin de soutenir les télés et les radios, dont les revenus, notamment publicitaires, ont été affectés par la crise sanitaire, un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre leur est consacré annoncent l'Etat et le Pays.



Mesure exceptionnelle pour les professionnels de l’audiovisuel. Pour soutenir le secteur dans la tourmente de la crise, l’État et le ministère de la Culture annoncent l’ouverture du dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre. Mise en place par l’État, cette mesure vise les éditeurs de services de télévision à vocation locale et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre dont les revenus, notamment publicitaires, ont été affectés par la crise sanitaire.



Objectif : leur permettre de maintenir l’activité de leurs services en prenant en charge une partie de leurs coûts de diffusion. Et selon la grille prévue par la réglementation, elle peut aller jusqu’à 2,2 millions de Fcfp.



Les services concernés peuvent dès à présent déposer un dossier de demande de subvention auprès du ministère national de la Culture (Direction générale des médias et des industries culturelles), chargée d’instruire les demandes. Pour ce faire, ils doivent se connecter en s’identifiant via France Connect, et suivre les démarches expliquées dans le lien ci-dessous : https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/Soutien_DiffusionHertzienne/



Les demandeurs ont jusqu’au 31 mai 2021 à 11h59 pour effectuer leur demande en ligne.