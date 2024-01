​Jugé pour avoir percuté une douanière

Tahiti, le 8 janvier 2024 – Un homme de 30 ans a été condamné en comparution immédiate lundi pour violences volontaires à 18 mois de prison ferme. Le 17 octobre, il avait renversé une douanière lors d'un contrôle nocturne sur un parking de Punaauia.



Déjà condamné à plusieurs reprises dont une fois à cinq ans de prison pour agression sexuelle, un homme de 30 ans a été jugé lundi par le tribunal correctionnel pour répondre de conduite sous stupéfiants, refus d'obtempérer et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de dix jours. La série d'infractions qui lui étaient reprochées avait débuté le 13 décembre 2022 lorsque l'individu avait été contrôlé positif au paka et à l'ice lors d'un contrôle routier. En raison de quelques errements de procédure, il avait fallu plusieurs mois avant que les forces de l'ordre ne pensent à convoquer l'intéressé qui s'était avéré introuvable.



Le 18 octobre dernier, le prévenu avait cette fois commis des violences volontaires sur une douanière. Alors qu'il était seul dans une voiture en plein milieu de la nuit sur un parking désert, l'homme avait refusé de se soumettre à un contrôle. Malgré les sommations, il avait pris la fuite et avait percuté la victime avec sa voiture. L'homme avait, là aussi, réussi à s'enfuir sans être interpellé. Ce n'est que le 5 décembre qu'il a finalement été interpellé sur un parking alors qu'il était en possession d'une boîte contenant six sticks de paka.



Véhicules banalisés



Le trentenaire a donc été présenté en comparution immédiate lundi pour répondre de cette série de faits. S'il a reconnu l'usage et la détention de paka, il a cependant affirmé qu'il ignorait que la victime était douanière en assurant qu'il pensait que les sept douaniers présents sur la scène – dans des véhicules banalisés mais avec des gilets pare-balles avec des bandes réfléchissantes – étaient des “jeunes du quartier” qui voulaient s'en prendre à lui. L'homme a par ailleurs adressé ses excuses à la victime qui a expliqué à la barre du tribunal qu'elle ne conservait aucune séquelle mais que cela aurait pu être bien “plus grave”.



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a affirmé que le prévenu avait “forcément” vu la douanière qui, si elle n'avait pas réussi à s'écarter, ne “serait plus là” aujourd'hui. Rappelant que cet événement était “traumatisant” pour la jeune femme, le représentant du ministère public a requis 24 mois de prison dont six avec sursis à l'encontre du mis en cause. Des réquisitions à “modérer” pour l'avocate de l'intéressé, Me Betty Hayoun, selon laquelle son client n'a pas eu “la volonté d'écraser” l'agente des douanes ou de lui “faire du mal”. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le trentenaire à 18 mois de prison ferme assortis du maintien en détention.