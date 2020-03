​Journée de déconvenues pour Flosse

La liste de Gaston Flosse pour les prochaines municipales à Papeete avait été retoquée par le haut-commissaire vendredi. Un refus des services de l’Etat de délivrer un récépissé, précieux sésame validant sa candidature, que les avocats du président du Tahoeraa contestaient dès le jour même en saisissant le tribunal administratif. Ce dernier avait alors trois jours pour statuer ce qui amenait la juridiction à entendre les parties et statuer avant lundi soir.



Ni électeur, ni contribuable



D’entrée, le rapporteur public rappelle la règle en la matière. Le récépissé n’est délivré qu’à la condition que les dispositions de l’article L.228 du code électoral soient respectées. Un article qui offre deux possibilités à savoir que « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». Une situation qui doit s’apprécier, selon le magistrat, à la date de la demande soit le 28 février. Pour le rapporteur public, à cette date, Gaston Flosse n’est assurément pas électeur de la commune et, au regard des documents fournis, il n’est pas plus établi qu’il était inscrit ou remplissait les conditions pour être inscrit au rôle des contributions. Des conclusions qui ne laissaient que peu d’espoir à l’ancien maire de Pirae de pouvoir voir sa liste validée.



Le haut-commissaire dans le viseur



Selon le magistrat, pour rejeter la liste orange, les services de l’Etat auraient pu s’en tenir à ces seuls arguments. Or, le rapporteur public prend soin d’examiner attentivement le contenu du courrier du haut-commissaire justifiant ce refus. Un courrier dans lequel les services de l’Etat s’attardent, en application d’un autre article du code électoral, sur le fameux bail produit qui ne justifierait pas du domicile réel de Gaston Flosse. Le rapporteur public n’y va alors pas par le dos de la cuillère. Selon lui, en faisant cela le haut commissaire « s’est érigé en juge judiciaire » alors que le code électoral « ne permet pas à l’administration de justifier de la légalité du bail » avec une « mauvaise lecture » de l’article concerné et une « rédaction périlleuse » du courrier. Une charge sur laquelle rebondissent les avocats de Flosse. Pour eux, en étudiant le fameux bail de sous location de la rue Cardella, le haut-commissaire « se fait juge à la place du juge, procureur à la place du procureur ». Une défense qui plaide également que les services de l’Etat devaient considérer la situation de l’intéressé à la date du premier tour, espérant en cela que le tribunal d’instance validera son inscription sur la liste électorale à Papeete entre temps.