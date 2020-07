​Joinville Pomare fixé sur son expulsion de Miri le 21 juillet

Tahiti, le 10 juillet 2020 - Saisi par le promoteur du lotissement Miri, Thierry Barbion, pour faire expulser l'activiste foncier, Joinville Pomare, et pour détruire le hangar qu’il construit récemment sur place, le juge des référés a examiné la demande vendredi matin et rendra sa décision le 21 juillet.



Le 8 juillet dernier, Joinville Pomare avait confirmé à nos confrères de La Dépêche de Tahiti qu’il avait l’intention d’installer sa "résidence royale" sur les hauteurs du lotissement Miri à Punaauia. Terres dont il revendique la propriété et sur lesquelles il a déjà construit un hangar. Face à cette démarche, le conseil de Thierry Barbion, propriétaire des SCI Delano, a saisi le juge des référés pour faire expulser Joinville Pomare et procéder à la destruction du hangar. L’audience devant le juge des référés a eu lieu vendredi matin en présence de Joinville Pomare.



Rappelons que dans le cadre du litige opposant l'activiste foncier à Thierry Barbion, la Cour de cassation a, en janvier dernier, partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Papeete rendu en 2016 en expliquant que ni Joinville Pomare, ni les SCI Delano n’étaient propriétaires de ces terres. Une nouvelle décision est maintenant attendue par la cour d'appel de Papeete.