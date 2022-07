​James Webb, un télescope hors norme

Tahiti, le 26 juillet 2022 - Le téléscope spatial James Webb peu après sa mise en fonction aurait immortalisé la galaxie la plus âgée jamais vue par l’homme. Elle serait née "seulement" 300 à 400 millions d’années après le Big Bang.



Glass-Z13, tel est le nom donné à la galaxie que l’on suppose être la plus ancienne et la plus lointaine jamais observée. Cette prouesse est l’œuvre du télescope spatial James Webb dont l’image a été publiée il y a quelques jours seulement. Cette galaxie serait née 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Le Big Bang étant un modèle utilisé par les scientifiques pour décrire l’origine et l’évolution de l’univers.

Sur le cliché envoyé par le télescope il y a deux galaxies, Glass-Z11, déjà observée en 2011 par Hubble (elle aurait 13,4 milliards d’années) et Glass-Z13. Toutefois, ces résultats demandent encore à être confirmés. La toute première image du télescope James Webb à avoir été dévoilée est le champ profond CMACS 0723 qui montre des objets vieux de plus de 13 milliards d’années.



Le télescope spatial James Webb (appelé aussi JWST pour James Webb Space Telescope) est le plus complexe et le plus puissant jamais construit. Il devrait révolutionner notre compréhension de l’univers. Ce télescope est le fruit d’une collaboration entre la Nasa, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne. Il a été pensé pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble.



32 ans de conception et construction



Il a été lancé le 25 décembre 2021 par Ariane 5 mais pour lui, tout a commencé en 1989 ! Des scientifiques se consacrent à son élaboration depuis 32 ans. La première image de qualité produite par JWST a été publiée en juillet. Avant le début de sa mission scientifique qui doit durer 5 ans il a en effet fallu le déployer. L’opération de déploiement de son bouclier thermique et de ses miroirs a été particulièrement délicate.



Missions



Ses missions scientifiques sont de plusieurs ordres, mais toutes visent à mieux comprendre les objets vraiment lointains. JWST doit rechercher les premières étoiles et galaxies qui sont apparues dans l’Univers après le Big Bang, à déterminer comment les galaxies évoluent (de leur formation à nos jours), à observer la formation des étoiles, à mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des systèmes planétaires (dont le système solaire) et rechercher les composants nécessaires à l’apparition de la vie dans l’atmosphère des exoplanètes.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 26 Juillet 2022 à 16:26 | Lu 9 fois