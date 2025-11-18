

​JL Polynésie souhaite acquérir GL Constructions

Tahiti le 24 novembre 2025. L’Autorité polynésienne de la concurrence a publié ce lundi matin sur son site la notification préalable d’une concentration de la part de la société JL Polynesie souhaitant acquérir la Sarl GL Constructions.





L’Autorité polynésienne de la concurrence invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard le lundi 1er décembre 2025.



L’Opération consiste en une prise de contrôle exclusif, par l’acquisition par la société JL Polynésie, de l’intégralité du capital social et droits de vote de la société GL Constructions. La société JL Polynésie est une société anonyme de droit polynésien et exerce à titre principal et exclusivement en Polynésie française dans le secteur des travaux publics. GL Constructions, la cible, est, au jour de la notification, une société à responsabilité limitée de droit polynésien et exerce à titre principal et exclusivement en Polynésie française dans le secteur global du BTP et principalement dans le segment du gros-œuvre du bâtiment et dans celui des travaux maritimes.



Les personnes adressant des observations à l’Autorité doivent obligatoirement préciser si elles contiennent des informations constituant des secrets d’affaires.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 24 Novembre 2025 à 09:13 | Lu 1012 fois



