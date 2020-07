​Ivre, il frappe son père et menace les gendarmes

Tahiti, le 30 juillet 2020 - Un homme de 34 ans, déjà condamné en 2014 pour violences avec arme, a été présenté en comparution immédiate hier pour de nouvelles violences commises envers son père et des menaces proférées à l’encontre de deux gendarmes et de trois policiers. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.



Alors que le tribunal correctionnel a condamné lundi un homme reconnu coupable de violences commises sur sa mère sexagénaire, il a de nouveau dû juger une affaire de violences commises sur un ascendant jeudi en comparution immédiate. Un homme de 34 ans, socialement et professionnellement intégré, était poursuivi pour des violences et des menaces de mort dirigées contre son père et les forces de l’ordre.



Le 17 juillet, après avoir bu quelques bières en sortant de son travail, l’individu avait regagné le domicile familial où tout le monde était alcoolisé. Pour un motif inconnu, il s’était battu avec sa sœur. Il s’en était ensuite pris à son père en lui assénant des coups de tête et des coups de pied au visage. Lorsque les gendarmes et les policiers municipaux étaient intervenus, le prévenu s’était saisi d’un « petit couteau de cuisine » en menaçant de se faire du mal. Les forces de l’ordre avaient dû utiliser un taser pour le maîtriser. Lors de son interpellation, il avait ensuite menacé les gendarmes de mort en les traitant notamment de « taioro » et en affirmant qu’il allait les « écraser » avec son véhicule.