​Inauguration : Papeno'o a enfin sa cale de mise à l'eau

Tahiti, le 23 novembre 2021 - La cale de mise à l'eau de Fa'arapa voit enfin le jour, et redonne le sourire à la cinquantaine de pêcheurs de l'association Papeno'o rava'ai. Son inauguration a eu lieu ce mardi. Les études de faisabilité avaient démarré en 2006.



La cale de mise à l'eau de Fa'arapa à Papenoo voit enfin le jour. Son inauguration s'est tenue ce mardi en présence du président Édouard Fritch, de René Temeharo, ministre des Grands travaux, d'Yvonnick Raffin, ministre de l'Économie, d'Henry Flohr, maire de Hitia'a o te ra, et des pêcheurs de l'association Papenoo Rava'ai.



C'était un projet très attendu. Les études de faisabilité de la cale de mise à l'eau de Fa'arapa avaient démarré en 2006. Et après avoir "calé" plusieurs fois (pour cause de changement de conseil municipal, notamment), cet ouvrage, qui devait coûter entre "50 et 80 millions", comme le précisait Henri Flohr en 2016, aura finalement coûté "134 millions, plus 6 millions supplémentaires pour le finir complètement", annonçait Édouard Fritch dans son discours inaugural, en demandant confirmation à ses ministres.



Un site complexe



Le coût de cette construction s'explique par la complexité du site. Plusieurs études (maîtrise d'œuvre, études géotechniques, levés topographiques et bathymétriques) ont été nécessaires pour trouver la configuration idéale à ce lieu très exposé à la houle, avec peu d'espace entre l'océan et la route.



Situé près de la gare routière de Papeno'o au pk 19, ce lieu avait été choisi par les pêcheurs eux-mêmes dans le but de faire des économies de carburant, puisque ces derniers devaient, pour rejoindre les sites de pêche juste en face de la nouvelle cale, partir de la marina de Mahina. Pour que ce projet se réalise enfin, "il devait être porté par une association comptant suffisamment d'adhérents, c'est ainsi qu'a été créée il y a 6 ans Papenoo rava'ai, qui compte une cinquantaine de pêcheurs", précise Tehahe Clary président de l'association.