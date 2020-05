​Il fracture la mâchoire de son père mourant

A son tour auditionné à la suite de son placement en garde à vue, le jeune homme avait reconnu les deux faits de violence en expliquant qu’il regrettait ses accès de colère tout en affirmant qu’il avait lui-même été victime, durant son enfance, de maltraitance de la part de son père. Les agents du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) avaient, après s’être entretenus avec le prévenu, également relevé une enfance “marquée par la violence” du père sur son fils mais aussi sur sa femme. Le mis en cause, un jeune homme très pratiquant qui ne fume pas et ne boit pas, avait précisé à cette occasion qu’il passait son temps à lire la bible ou à pratiquer des activités sportives telles que le kayak ou le surf.



Jugé en comparution immédiate lundi par visioconférence pour répondre des faits, le prévenu est resté mutique en répétant seulement à plusieurs reprises qu’il “regrettait beaucoup les faits”. Des faits qui, selon le procureur de la République, qui a requis quatre mois de prison à l’encontre du prévenu, relèvent de la “sauvagerie”.



Des faits de “sauvagerie” qui, selon l’avocate du prévenu, ont trouvé leur origine dans les violences subies par le jeune homme de la part de son père et ce, alors qu’il n’était qu’un enfant.