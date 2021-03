​Hommes-femmes : Fritch prône l’égalité effective

Tahiti, le 8 mars 2021 - Édouard Fritch a initié la manifestation organisée lundi à la présidence pour la journée internationale des droits des femmes par un discours où il a souligné la nécessité de “gommer” les discriminations et d’obtenir “partout l’égalité effective”.



En ouverture de la manifestation organisée à la présidence, pour la journée internationale des droits des femmes, Édouard Fritch a prononcé une allocution lundi matin dans laquelle le président a rappelé les statistiques polynésiennes encore très inquiétantes des violences faites aux femmes, avec trois décès de femmes pour celui d’un homme en matière de violences conjugales, et 80 % des femmes victimes de violence au sein de la famille. “Vous êtes nos premières éducatrices. Vous nous préparez aux mystères de la vie. En d’autres termes, vous nous préparez à l’avenir de notre espèce, l’espèce humaine”, a-t-il aussi rendu hommage : “Ce qui manque le plus aux femmes de Polynésie, c’est de la considération, c’est le respect de leur dignité”.

Édouard Fritch a saisi l’opportunité de cette intervention publique pour dire la “nécessité” de “gommer” les discriminations et d’obtenir “partout l’égalité effective” : “Je veux parler de la parité des salaires pour un travail égal, la protection et l’accompagnement des mères qui travaillent, l’égalité des époux dans le droit de la famille. Il s’agit là d’un acte de première nécessité”, a-t-il déclaré.

Après avoir inauguré cette manifestation organisée à la présidence pour la journée des droits des femmes, le président Fritch s’est rendu à Pirae pour la pose de la première pierre du centre Pu o te hau avant de répondre à l’invitation de Tearii Alpha pour une célébration organisée à Teva i Uta.