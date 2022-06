​Hommage appuyé du pape, de Biden, de Macron à Elizabeth II pour son jubilé

Londres, Royaume-Uni | AFP | 2 juin 2022 - Du pape aux présidents américain et français, en passant, de manière plus inattendue, par la vice-présidente du parti républicain irlandais Sinn Fein, des personnalités de premier plan ont rendu un hommage appuyé à Elizabeth II à l'occasion de ses 70 ans sur le trône.



Les “prières” du pape



Dans un bref télégramme adressé à “sa majesté la reine Elizabeth II, palais de Buckingham, Londres”, le pape François assure la reine de “ses prières” pour que “Dieu tout-puissant vous accorde, ainsi qu'à la famille royale et à tout le peuple de la nation les bénédictions que sont l'unité, la prospérité et la paix”. “Alors que vous célébrez cette année de jubilé de platine, je vous adresse mes salutations cordiales et meilleurs vœux”, déclare-t-il également.



Tweet de Joe Biden



“Jill et moi souhaitons à Votre Majesté une joyeuse célébration du jubilé de platine. Au nom des États-Unis, félicitations à la reine Elizabeth II pour ses 70 années sans précédent au service du Royaume-Uni et du Commonwealth et merci pour votre amitié envers le peuple américain”, a écrit dans un tweet le président américain Joe Biden, au nom de son épouse et de lui-même.



Le “fil d'or” entre Paris et Londres



“Vous êtes le fil d'or qui lie nos deux pays, la preuve de l'amitié indéfectible entre nos nations”, a estimé le président français Emmanuel Macron dans un message adressé à Elizabeth II. “Vous avez été une présence constante et une source de sagesse pour les dirigeants de nos deux pays”, a-t-il poursuivi. “Vous êtes notre amie, notre si proche alliée, notre exemple de service aux autres. Vous célébrer aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et Votre dévouement pour la servir”, a ajouté Emmanuel Macron. “Votre Majesté, j'ai le privilège de Vous adresser, au nom du peuple français, mes félicitations les plus sincères pour Votre jubilé de platine”.



“La paix et la réconciliation” en Irlande du Nord



Le parti républicain irlandais Sinn Fein a remercié Elizabeth II pour son rôle dans le processus de paix en Irlande du Nord, une démarche inimaginable pendant la plus longue partie de son règne. Une période marquée par trois décennies de “Troubles” dans cette province britannique entre républicains, surtout catholiques, souhaitant une réunification avec l'Irlande, et unionistes en majorité protestants, attachés au maintien au sein de la couronne. Dans sa lettre, envoyée le mois dernier, Michelle O'Neill, la vice-présidente du Sinn Fein, souligne “la contribution importante (de la reine) en vue de la paix et réconciliation”.