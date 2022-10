​Hommage à une magistrate décédée en pleine audience à Nanterre

Tahiti, le 26 octobre 2022 – Les magistrats du palais de justice de Papeete ont respecté une minute de silence, mardi, en hommage à Marie Truchet, une magistrate décédée le 18 octobre dernier à Nanterre des suites d'un malaise cardiaque alors qu'elle présidait une audience.



À l'initiative de l'Union syndicale des magistrats et du Syndicat de la magistrature, les juges exerçant au palais de justice de Papeete se sont réunis, mardi après-midi, pour rendre hommage à l'une de leurs collègues, Marie Truchet, qui a succombé à un malaise cardiaque le 18 octobre dernier alors qu'elle présidait une audience de comparutions immédiates à Nanterre. Alors que toutes les juridictions françaises ont rendu, lundi, un hommage à cette magistrate, ses collègues de Papeete ont expliqué qu'il fallait que ce drame nous “interpelle”. “Nous savons tous que l'état des tribunaux aujourd'hui et la charge des personnels de justice sont très difficiles et rendent notre mission presque impossible”. Une minute de silence a ensuite été observée. Une enquête a été ouverte sur le décès de Marie Truchet. Les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été dévoilés.