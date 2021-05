​Hiva Oa met son terroir à l'honneur

Hiva Oa, le 3 mai 2021 - Une trentaine d'exposants ont participé vendredi au marché du terroir de Hiva Oa. Agriculteurs, horticulteurs, artisans et apiculteurs ont pu présenter leur production. En cette période sécheresse, les visiteurs ont particulièrement apprécié de pouvoir acheter fruits et légumes, denrée devenue rare sur l'île.



Vendredi était organisée par le SDR en collaboration avec la commune, l'édition 2021 du marché du terroir. Cet événement s'est déroulé au Tohua Papanui de Atuona à Hiva Oa.



Pas moins d'une trentaine d'exposants présentaient leurs produits. De nombreux corps de métier étaient représentés. En effet, outre les agriculteurs et les horticulteurs qui proposaient fruits, légumes et plantes ornementales, les apiculteurs et les artisans ont également répondu présent à cette manifestation. Le miel des Marquises jouissant d'une excellente réputation Des démonstrations de sculpture et une animation musicale étaient également assurées tout au long de la journée. Les māmā du village assuraient le ravitaillement avec du kaikai marquisien et des pâtisseries.



De nombreux visiteurs se sont présentés dès l'ouverture et se sont rués sur les stands de légumes, devenus une denrée rare en se moment, à cause de la sécheresse qui sévit sur l'archipel. D'où l'irrégularité des agriculteurs à proposer leurs produits. Il est à noter que certains commerçants n'hésitent pas à faire venir des légumes par avion et les prix s'en faisant ressentir. Cette journée a été couronnée de succès et les visiteurs ont pu effectuer leurs achats sous la surveillance de la police municipale qui a veillé au respect des mesures sanitaires en vigueur.