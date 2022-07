​Hiva Oa dit adieu à Guy Rauzy

Tahiti, le 27 juillet 2022 - Après le décès de l'ancien maire de Hiva Oa Guy Rauzy, survenu dans la nuit de lundi à mardi, un vibrant hommage lui a été rendu mercredi tout au long de la journée au village de Atuona.



Dès huit heures du matin mercredi, la salle du conseil municipal de Hiva Oa a accueilli pour la dernière fois l'une de ces figures les plus illustres au son des pahu marquisien. L'ancien maire de la commune, Guy Rauzy, décédé dans la nuit de lundi à mardi, a été exposé durant toute la matinée afin que la population, venue très nombreuse, puisse se recueillir une dernière fois devant la dépouille de son ancien hakaiki. Toute sa famille était présente dont son épouse et la maire Joëlle Frébault qui n'est autre que sa fille. Outre la population, ont pouvait noter la présence des maires de l'archipel ainsi que de l'administrateur des Marquises, représentant de l'État. Les autorités militaires étaient représentées par le nouveau capitaine du SMA, Éric Cevaer, et par le chef de la brigade de gendarmerie de l'île.



C'est vers midi que le cercueil a été acheminé à pied depuis la mairie jusqu'à l'église, traversant ainsi une partie du village et donnant l'occasion, à la population, de rendre un dernier hommage à “Tonton Guy” qui a passé 36 années à la tête de la commune. C'est après une une cérémonie religieuse qu'un long cortège à conduit le défunt jusqu'à sa dernière demeure, dans le cimetière familial de Tahauku.