​Hitia'a : la station d’atterrage du câble Natitua est opérationnelle

PAPEETE, 7 décembre 2018 - Le président Edouard Fritch, le haut-commissaire René Bidal, et la ministre en charge du Numérique, Tea Frogier, se sont rendus, vendredi matin, à Hitia'a afin d’assister à la mise en service de la station d’atterrage du câble Natitua.



La mise en service commerciale de la connexion internet par le biais du câble Natitua est programmée le 18 décembre prochain.



Le câble sous-marin domestique relie Tahiti à une partie des îles des archipels des Tuamotu (Hao, Makemo, Fakarava, Arutua, Kaukura, Rangiroa, Manihi, Takaroa) et des Marquises (Hiva Oa et Nuku Hiva). Débutée en juillet dernier, la campagne de câblage s’est achevée à Taiohae, aux Marquises, en octobre dernier. Au total, 2800 kilomètres de câble ont été posés par l’équipage du câblier Ile de Batz. En outre, dix îles de ces deux archipels sont aussi désormais desservies par un réseau de faisceaux hertziens. Il s’agit d’Amanu, de Faaite, d’Apataki, de Tikehau, d’Ahe, de Takapoto, de Ua Pou, Ua Huka, Fatu Hiva et Tahuata.



Mis en œuvre en faveur des populations éloignées, le câble sous-marin Natitua permettra le désenclavement numérique de 22 000 habitants des archipels concernés ainsi que le développement de solutions numériques dans le domaine de la santé, de l’éducation et du tourisme.



L’opération s’élève à plus de 6,5 milliards Fcfp. Elle a été financée à hauteur de 55 % par l’Office des postes et télécommunications (OPT), et à hauteur de 45 % par l’Etat. Une convention concrétisant le financement du câble Natitua a par ailleurs été signée, à cette occasion, entre le président Fritch, le haut-commissaire, et le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin.