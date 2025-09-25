

​Hinanui Campello : “La TFW est plus qu’une expérience inoubliable”

Tahiti, le 14 octobre 2025 - Elle a remporté le concours de mannequin organisé lors de la Tahiti Fashion Week en 2018. Hinanui Campello garde de cet événement un souvenir impérissable. Ce moment de “pur bonheur” lui a ouvert une porte sur le monde de la mode à Milan.



Pouvez-vous revenir dans les grandes lignes sur votre parcours ?

“Je suis née à Nouméa en Calédonie, fille de parents militaires j’ai eu la chance de beaucoup voyager pendant mon enfance. J’ai vécu en Afrique et en France métropolitaine. J’ai découvert Tahiti en 2009. Nous nous sommes installés définitivement au Fenua en 2016 : un retour aux sources naturel puisque ma mère est originaire de Moorea.”



Que faites-vous aujourd’hui ?

“Après avoir obtenu mon Bac S, j’ai décidé de prendre une année sabbatique, je me suis envolée pour Milan en 2019. C’est là que j’ai commencé ma carrière de mannequin à l’international. Contrainte de revenir en février 2020 à cause de la pandémie, je me suis inscrite en Polynésie en BTS Commerce international au lycée de La Mennais. Aujourd’hui, diplômée, je travaille dans une société d’importation où j’évolue pleinement.”



Comment êtes-vous entré dans le milieu de la mode ?

“C’est ma mère qui m’a fait rencontrer Alberto Vivian, avec qui j’ai réalisé mon premier shooting photo. Quand les castings de la Tahiti Fashion Week ont ouvert, peu après je me suis tout de suite présentée. J’avais 17 ans à l’époque.”



Vous avez remporté le concours de mannequin de la Tahiti Fashion Week en 2018, vous rappelez-vous votre victoire ? Qu’avez-vous ressenti ?

“Cette victoire m’a vraiment surprise. Je ne m’y attendais pas du tout. J’étais là pour vivre une belle expérience, et non pour gagner. Quand mon nom a été prononcé, j’ai ressenti une joie intense. J’étais également très fière car il y avait ma famille et mes amies avec moi. Tout le travail avec la team de la Tahiti Fashion Week et les filles a payé en un instant. C’était une aventure humaine incroyable.”



Quels souvenirs gardez-vous de ce concours ?

“Le concours restera pour moi une expérience inoubliable. Après la présélection, j’ai enchaîné un mois de répétitions quotidiennes où j’ai appris les bases du métier : la marche, la posture, la présence sur le podium. Puis sont venus les fittins avec les créateurs locaux pour ajuster les tenues. Et enfin, les trois soirs de concours désormais gravés dans ma mémoire ! L’adrénaline, l’excitation et cette complicité avec les autres filles – un pur bonheur.”



Qu’est-ce que cette victoire vous a apportée ?

“La Tahiti Fashion Week m’a offert bien plus qu’une simple expérience : de belles rencontres, une amitié solide avec Alberto Vivian, et l’opportunité de poursuivre ma carrière à Milan où j’ai participé à divers shootings et vécu deux Fashion Weeks.”



Es-tu encore dans le mannequinat ?

“Aujourd’hui, je continue de collaborer à distance avec l’agence Brave Model Management, sous le regard expert d’Alberto qui valide mes projets locaux.”

Une porte vers l’international



En plus des défilés, la Tahiti Fashion Week accueille chaque année un concours de mannequin en partenariat avec Brave Model Management. Cette prestigieuse agence internationale se déplace spécialement en Polynésie française pour sélectionner de nouveaux talents, leur offrir des tests photos à l’international et jouer le rôle de jury lors du concours.



C’est Alberto Vivian qui a cherché à faire évoluer le secteur de la mode en Polynésie en lançant le concours de mannequins Marylin Agency en 2007. “On voulait lancer une dynamique.” En 2014 est née la Tahiti Fashion Week. “D’autres pays du Pacifique avaient déjà leur semaine fashion. Pourquoi pas Tahiti ? On s’est empressé de déposer la marque.” À la clé, la gagnante pourra participer à des tests photos à Milan avec l’agence Brave model management



La sélection des candidates se fait en amont de l’événement. Elles rencontrent d’abord l’équipe locale, qui effectue une première sélection. Leurs photos sont ensuite envoyées à une agence de mannequins en Italie qui valide ou non les profils. Cette année, elles sont dix à participer.

Rédigé par Propos recueillis par Delphine Barrais le Mardi 14 Octobre 2025 à 19:26 | Lu 353 fois



