​Hawaiki Nui : Cafouillage sur l’antidopage

RAIATEA, le 30 octobre 2019 - Plusieurs clubs pestaient mercredi midi à l’arrivée de la première étape de la Hawaiki Nui à Raiatea, en constatant que les contrôles antidopage étaient une nouvelle fois revus à la baisse par rapport à ce qui avait été annoncé la veille. « Si on annonce des choses qu’on n’applique pas, à un moment il y a un ras-le-bol », lâche une présidente de club de Moorea.



Décidément, le contrôle antidopage peine toujours à s’imposer dans la va’a. Mardi après-midi, lors du briefing des équipes par les organisateurs de la Hawaiki Nui, Alfred Mata, du comité organisateur de la course, avait prévenu que les six rameurs des cinq premières équipes seraient systématiquement contrôlés à chaque étape. Le comité organisateur s’étant fait offrir par le président de Shell va’a, Albert Moux, 150 tests pour la Hawaiki Nui. Mais mercredi midi, à l’arrivée de la première étape, seuls deux rameurs des cinq premières équipes ont été contrôlés, en réalité . « C’est ce qui était prévu », a commenté sans aucune autre explication Alfred Mata, mercredi après-midi. Renseignements pris auprès des organisateurs, une réunion en plus petit comité a décidé mardi soir de changer les règles annoncées aux équipes. « Y’en a marre », lance Vaitiare, la présidente du club de Tohi Ea originaire de Moorea. « Nous, dans nos statuts, dans notre club, on milite pour que le va’a ou d’autres sports soient des sports propres. Donc si on annonce des choses que l’on n’applique pas, à un moment il y a un ras-le-bol qui s’installe ».