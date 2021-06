​Hao : c'est reva pour le Heiva

Hao, le 29 juin - Les festivités du Heiva ont débuté vendredi sur l'atoll de Hao. Au programme de cette édition : des concours de chants, de danses, de korero, de musique, d'artisanat, de sports traditionnels, des spectacles et des élections de miss et mister. Pendant cette période festive, les visiteurs pourront retrouver sur le site du Tiurai, les traditionnelles baraques foraines, des stands de restauration et un centre artisanal.



En cette fin d'épidémie de la Covid-19, il est enfin l'heure des réjouissances locales avec l'ouverture officielle du Heiva 2021. Rendez-vous était donné à l'ancienne mairie de Hao, près de l'église catholique pour une marche lente et en musique en direction de l'entrée du site du Tiurai. L'honneur de la coupe du ruban inaugural a été donné à Jean-Philippe Ritzler, proviseur du collège, et au Major Marc Graciet, commandant de la brigade de gendarmerie de l'île en présence des invités et des élus locaux. “Quel honneur pour moi d'inaugurer cette fête locale et de pouvoir découper ce ruban, j'ai remarqué beaucoup de belles choses, notamment au centre artisanal Rauira, qui m'interpellent sur la richesse du patrimoine local, mais aussi sur le désir de la population de communier en ces temps post-covid”, a déclaré le proviseur.



S'en est suivi un tour du site du Heiva, en commençant par le centre artisanal Rauira où les exposants ont pu faire découvrir au public leurs différentes créations, objets en coquillages, miel, chapeaux ou sacs tressés. La petite délégation s'est ensuite dirigée vers les forains pour les encourager à passer une bonne saison du Tiurai. Parmi eux, des stands de restauration, des snacks, des jeux pour petits et grands comme la pêche, Playstation, salle de billard ou encore du baby-foot.



Promotion de la culture paumotu



Pour terminer, direction la scène sur place du village devant la mairie pour le discours d'Anselme Piriotua, conseiller municipal en charge du patrimoine, pour la proclamation officielle du début des festivités mais aussi pour présenter les membres du comité du Heiva 2021. Le programme de cette édition a été dévoilé avec des concours de chant et danse, diverses élections de miss et mister, un concours de korero, de musique traditionnelle, de sports traditionnels, d'artisanat et différents spectacles de danse. Le conseiller municipal a rappelé l'importance de ces festivités dans la vie de l'atoll : “Le Heiva c'est vraiment l'occasion de promouvoir le patrimoine, la culture de l'île, la culture paumotu. Tout au long de ce Heiva il y aura plein d'activités dédiées à la culture locale, et je souhaite à tout le monde de passer de bons moments en ce mois de juillet 2021.”