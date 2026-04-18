

​Hantavirus : l'américaine cas contact a voyagé avec sept personnes vers Pitcairn

Tahiti, le 17 mai 2026 – La passagère américaine cas contact d’hantavirus a voyagé entre Mangareva et Pitcairn en compagnie de sept passagers. Ces derniers viennent d’être autorisés par l’État a retourner dans le pays en transitant par la Polynésie française.



C’est par communiqué que la présidence a annoncé ce week-end que sept personnes ont voyagé entre Mangareva et Pitcairn sur le même bateau que la passagère américaine identifiée cas contact d’hatavirus et maintenue, depuis le 7 mai, en quarantaine sur l’île de Pitcairn, isolée conformément aux protocoles sanitaires internationaux en vigueur dans ce type de situation.



Sans lien avec le foyer d'hantavirus du MV Hondius, ces sept passagers ayant voyagé avec elle se sont cependant retrouvés bloqués sur Pitcairn qui n'est desservie que par une liaison maritime très limitée. Si des solutions ont été étudiées par les autorités américaines pour rapatrier séparément leur ressortissante, en lien avec les autorités britanniques, et permettre au bateau de reprendre son itinéraire, les autorités de l’État ont autorisé le transit des sept autres passagers par notre territoire, sans la personne contact, pour leur permettre de rejoindre rapidement leurs pays respectifs, informe le communiqué publié par la présidence ce samedi soir.



Compétence de l’État



“La préoccupation première des autorités locales est la sécurité sanitaire des Polynésiens”, souligne ce communiqué. “L'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire relève de la compétence de l'État, qui prend ses responsabilités sur le sujet. Le Pays reste en veille permanente et continue de faire valoir, auprès du haut-commissariat, les mesures les plus protectrices pour notre population.”



Rappelons que le 10 mai dernier, le gouvernement de la Polynésie française avait été informé du passage sur son territoire d'une ressortissante américaine qui avait séjourné sur le bateau de croisière MV Hondius, où un foyer d'hantavirus de type Andes a été identifié le 2 mai.



La personne concernée a transité par Tahiti puis Mangareva le 5 mai, avant de rejoindre l'île de Pitcairn à bord d’un bateau de croisière. Les autorités du Pays n'avaient été informées de son passage sur le territoire que lorsque la ressortissante américaine avait émis le souhait de rentrer chez elle en repassant par l'aéroport international de Tahiti-Faa'a. “Si sur le plan médical cette ressortissante américaine ne présente à ce jour aucun symptôme, le Pays se félicite de la décision de l'État de ne pas autoriser son entrée en Polynésie française”, insiste le communiqué.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Dimanche 17 Mai 2026 à 10:13 | Lu 642 fois



