​Halloween zéro déchets à Hiva Oa

Atuona, le 20 octobre 2020 – A l’occasion de son premier anniversaire, l’association d’environnement de Hiva Oa, Tutuki e ho, a organisé samedi dernier une fête sous le thème de Halloween zéro déchets.



L’association Tutuki e ho a fêté son premier anniversaire, samedi dernier, en proposant divers ateliers gratuits dédiés aux enfants et aux plus grands, tels que la fabrication d’un petit séchoir à fruits qui a été offert aux participants sous la forme d'un tirage au sort. Il y avait également un atelier de tressage avec des palmes de cocotiers, un atelier de maquillage à base de plantes, un atelier pour les plus petits avec la fabrication de fantômes, citrouilles et chauves-souris avec des galets, des feuilles d’arbres et des rouleaux de papier toilette.



Il s'agissait de prouver que l'on pouvait réaliser et consommer autrement, en utilisant des produits naturels, bien loin du plastique que l'on retrouve partout. Le dernier atelier a été animé par des membres des week-ends d'intégration (WEI) par un grand jeu du combattant.



La journée s’est terminée par une distribution de bonbons aux fruits séchés ainsi que des fruits frais offerts par l’association et par des habitants de l’île.