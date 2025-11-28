

​Haamoe Hoata reprend le flambeau à Vairao

Tahiti, le 6 décembre 2025 - La passation de commandement a eu lieu mercredi au centre d’incendie et de secours de Taiarapu-Ouest. Nommé adjudant-chef de la caserne, Haamoe Hoata, 33 ans, a suivi sa vocation dès l’âge de 9 ans en rejoignant les rangs des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Il succède à Lucien Firuu, 62 ans, dont il était l’adjoint et auquel il rend hommage à l’occasion de son départ à la retraite.





L’ambiance était solennelle, mais aussi festive au centre d’incendie et de secours de Taiarapu-Ouest, mercredi 3 décembre. Les 28 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires étaient réunis en présence de leurs familles et de plusieurs personnalités officielles, dont la cheffe des subdivisions administratives des îles du Vent et Sous-le-Vent, Anna Nguyen, la directrice de la protection civile, Cécile Macarez, le président de la fédération polynésienne des sapeurs-pompiers, Gaston Tunoa, et les élus et agents de la commune.

​Hommage à Lucien Firuu

Plusieurs promotions ont été attribuées “après des années d’efforts, de formation et de disponibilité au service de la population” avant la cérémonie de passation de commandement. Le maire de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, a rendu un hommage émouvant à “notre chef Lucien” au terme de 22 années de service, dont onze à la tête de la caserne de Vairao, saluant “un homme qui a consacré sa vie à protéger, à servir et à guider”. À 62 ans, Lucien Firuu “part aujourd’hui vers une retraite bien méritée”.



C’est son adjoint, Haamoe Hoata, nommé adjudant-chef, qui prend la relève à l’âge de 33 ans. En couple et père de quatre enfants, il est originaire de Vairao. Il a commencé à 9 ans en tant que Jeune sapeur-pompier (JSP) à la caserne de Papara, avant de passer pompier volontaire dès 16 ans. Intégré en 2013 à la caserne de Vairao sous le commandement de Victor Puairau, puis de Lucien Firuu en 2014, il est passé pompier professionnel en 2018. Responsable du Plan communal de sauvegarde (PCS), il est également formateur en secourisme et incendie.

Des responsabilités et une vocation

“J’ai beaucoup appris de mes années à Papara. Et depuis que j’ai intégré le centre de secours de Taiarapu-Ouest, j’ai vu une évolution sur le nombre d’interventions qui ont augmenté avec la population : on est passé d’une moyenne de 900 à 1 000 interventions annuelles en 2013 à plus de 2 000 aujourd’hui”, remarque-t-il. Les inondations du 1er mai 2023 à Teahupo’o font partie des événements qui l’ont le plus marqué, sans oublier l’éboulement survenu le 26 novembre dernier à Afaahiti. Et au milieu des urgences, il y a aussi eu les épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024.



Haamoe Hoata aborde ce métier exigeant et cette nouvelle fonction avec passion, courage et dévouement, fidèle à la devise des pompiers. “C’est beaucoup de responsabilités et de challenges. Ce qui me motive, c’est mon amour pour ce métier qui est une vocation depuis mon plus jeune âge. Porter secours, ça fait partie de moi et le Seigneur m’a toujours guidé sur cette voie. Je peux aussi compter sur le soutien infaillible de ma famille, de mon équipe, des élus, des agents et de notre population. C’est ce qui nous motive à toujours essayer de nous perfectionner aussi bien au niveau de la formation que du matériel.”



La perspective de la construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours fait partie des grands défis qui attendent Haamoe Hoata à Taiarapu-Ouest dans les années à venir. “C’est un projet sur lequel on a travaillé avec Lucien et que je vais poursuivre pour qu’il puisse le voir se réaliser en tant que premier acteur”, souligne-t-il. L’occasion d’adresser un message à son collègue retraité : “Merci chef pour toutes ces années passées sous ton commandement. Merci pour ton caractère et ton humilité qui ont toujours été d’un grand soutien pour nous tous. Je te souhaite de profiter de la vie, au plaisir de se revoir à la caserne !”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 6 Décembre 2025 à 06:47 | Lu 440 fois



