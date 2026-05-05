​Hōpoi, le défi pour promouvoir les contenants réutilisables

Tahiti, le 18 mai 2026 - L’association Nana sac plastique organise le défi Hōpoi jusqu’au 31 mai prochain. Un jeu-concours gratuit, ouverts à tous, afin de promouvoir l’usage des contenants réutilisables.
En Polynésie, la transition vers le zéro plastique est engagée. Depuis juillet dernier, les gobelets, assiettes, pailles, touillettes, couvercles et couverts jetables en plastique sont interdits à l’importation, à la fabrication et à l’utilisation. Depuis le 1er janvier 2026, les restaurateurs ont l’obligation de n’utiliser que de la vaisselle réutilisable. La règlementation vers le zéro plastique à usage unique prévoit l’interdiction des barquettes en plastique à compter du 1er juillet prochain. C’est dans ce contexte, et pour sensibiliser les usagers à cette réforme en profondeur des usages, que l’association Nana sac plastique lance le défi Hōpoi, jusqu’au 31 mai.
Les Polynésiens y sont invités à adopter de nouvelles habitudes pour réduire l’usage de la vaisselle jetable. Ce défi s’adresse à la fois aux consommateurs et aux restaurateurs, dans une ambiance ludique et engagée.
Pour les clients, les consomm’acteurs, il s’agit de se munir de contenants réutilisables pour leurs commandes à emporter et de le faire savoir, en publiant la photo de leur achat en commentaire sur la page Facebook Nana sac plastique, sous la publication “Défi Hōpoi – Mai 2026” en mentionnant le nom du restaurateur. Une seule participation par jour est autorisée. Un tirage au sort sera organisé le 3 juin.
De nombreux lots sont à gagner : deux bons repas d’une valeur de 10 000 francs chez un restaur’acteur partenaire pour le meilleur consomm’acteur Hōpoi et pour la plus belle photo de participation, mais aussi dix kits lunchbox, dix bons repas chez un restaur’acteur partenaire, deux bons d’achat à l’Épicerie Éco-vrac, dix bons d’achat à la CosmetiC du Fenua, dix bons d’achat à la Friperie de Mahina, 20 glacières, 20 gourdes, 20 blocs-notes et 20 tee-shirts.
Le défi Hōpoi est organisé avec le soutien de la Direction de l’environnement, de l’Ademe et de partenaires tels que Tahiti Eco Box, Te mana o te moana, TSP, Les Ambassadeurs de l’Environnement, Tamaki Import et l’Épicerie Éco-vrac. Il bénéficie à Tahiti de la participation de 83 restaurateurs et de six traiteurs.
En Polynésie, la transition vers le zéro plastique est engagée. Depuis juillet dernier, les gobelets, assiettes, pailles, touillettes, couvercles et couverts jetables en plastique sont interdits à l’importation, à la fabrication et à l’utilisation. Depuis le 1er janvier 2026, les restaurateurs ont l’obligation de n’utiliser que de la vaisselle réutilisable. La règlementation vers le zéro plastique à usage unique prévoit l’interdiction des barquettes en plastique à compter du 1er juillet prochain. C’est dans ce contexte, et pour sensibiliser les usagers à cette réforme en profondeur des usages, que l’association Nana sac plastique lance le défi Hōpoi, jusqu’au 31 mai.
Les Polynésiens y sont invités à adopter de nouvelles habitudes pour réduire l’usage de la vaisselle jetable. Ce défi s’adresse à la fois aux consommateurs et aux restaurateurs, dans une ambiance ludique et engagée.
Pour les clients, les consomm’acteurs, il s’agit de se munir de contenants réutilisables pour leurs commandes à emporter et de le faire savoir, en publiant la photo de leur achat en commentaire sur la page Facebook Nana sac plastique, sous la publication “Défi Hōpoi – Mai 2026” en mentionnant le nom du restaurateur. Une seule participation par jour est autorisée. Un tirage au sort sera organisé le 3 juin.
De nombreux lots sont à gagner : deux bons repas d’une valeur de 10 000 francs chez un restaur’acteur partenaire pour le meilleur consomm’acteur Hōpoi et pour la plus belle photo de participation, mais aussi dix kits lunchbox, dix bons repas chez un restaur’acteur partenaire, deux bons d’achat à l’Épicerie Éco-vrac, dix bons d’achat à la CosmetiC du Fenua, dix bons d’achat à la Friperie de Mahina, 20 glacières, 20 gourdes, 20 blocs-notes et 20 tee-shirts.
Le défi Hōpoi est organisé avec le soutien de la Direction de l’environnement, de l’Ademe et de partenaires tels que Tahiti Eco Box, Te mana o te moana, TSP, Les Ambassadeurs de l’Environnement, Tamaki Import et l’Épicerie Éco-vrac. Il bénéficie à Tahiti de la participation de 83 restaurateurs et de six traiteurs.