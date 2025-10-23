

​Grèves des contrôleurs aériens dès ce soir, minuit

Tahiti le 18 novembre 2025. La grève des contrôleurs aériens débutera ce mardi soir à minuit.





Après consultation des contrôleurs aériens mobilisés pour la sécurité du ciel polynésien et réunis en assemblée générale juste après la réunion de conciliation dans le cadre du préavis de grève déposé le 13 novembre 2025, la section locale USACcgt appelle ses agents à la grève dès ce soir minuit.



La revendication principale du syndicat est d’obtenir le classement immédiat en liste 5 et un dimensionnement suffisant des effectifs de contrôleurs permettant d’avoir un chef de tour dédié à ses fonctions d’autorité H24.



La section locale USACcgt informe dans un communiqué qu’elle "maintiendra son préavis tant que le centre de contrôle de Tahiti ne sera pas définitivement classé en liste 5".



Un service minimum est mis en oeuvre pour garantir la continuité du service public (evasan, sécurité civile, etc..)

Les impacts à prévoir concerneront les vols inter-îles où des retards sont à prévoir.

