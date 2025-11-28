

​Grève des contrôleurs : la DGAC craint une réduction du nombre de vols

Tahiti, le 12 décembre 2025 – La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) dénonce vendredi par communiqué un mouvement de grève mené par une “minorité de contrôleurs”, à l’appel du syndicat Usac-CGT, qui “pourrait entraîner une réduction du nombre de vols dont pâtirait la Polynésie française”.



En grève depuis le 19 novembre dernier à l’initiative de l’Usac-CGT, et sans réelle avancée des négociations, les agents concernés du contrôle aérien de l’aéroport de Tahiti-Faa’a ont suspendu leur mouvement jeudi et déposé dans le même temps un nouveau préavis “couvrant la période du 16 au 31 décembre”. Ils demandent une amélioration de leurs conditions de travail, un reclassement des agents du centre de contrôle et des recrutements.



Dans un communiqué transmis vendredi par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), le service d’État en charge de la gestion et de la sécurité du trafic aérien rappelle que d’importants moyens financiers sont dédiés au centre de contrôle de Tahiti-Faa’a. “En plus des 720 millions de francs consacrés chaque année au budget de fonctionnement et d’investissement, il a été décidé d’investir environ 1,2 milliard de francs dans un nouveau système de contrôle.”



Dans ce contexte, la DGAC déplore un mouvement social animé par une “minorité de contrôleurs” contraire à l’envie des grévistes d’“améliorer leurs conditions de travail” : “l’impact de cette situation affecte les agents de l’organisme, eux même, en empêchant le déploiement opérationnel de renforts [12 contrôleurs] qui ne demandent qu’à finir leur formation pour travailler”, souligne en effet, une fois de plus, la DGAC. Mais ce mouvement qui dure est surtout susceptible, prévient le service d’État, de “menacer la continuité territoriale en contraignant le transport aérien” et d'entraîner “une réduction du nombre de vols dont pâtirait la Polynésie française”.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 12 Décembre 2025 à 13:24 | Lu 480 fois



