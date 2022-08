​Grande première pour le RSMA de Hao

Tahiti, le 29 août 2022 – La cérémonies de présentation au drapeau des volontaires stagiaires du RSMA-Pf s'est déroulée lundi soir à la caserne de Arue, en présence notamment de la première cohorte affectée à la 4e compagnie de formation professionnelle de Hao.



L'administrateur des Tuamotu-Gambier, Arnaud Benoit, a assisté lundi soir à la cérémonie de présentation au drapeau des volontaires stagiaires des promotions de juillet et août 2022 du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf). Une cérémonie menée sous l’autorité du colonel Fabrice Avenel, chef de corps du RSMA-Pf, et en présence des autorités de l’État et du Pays, des familles et des proches des nouvelles recrues.



Cette cérémonie solennelle a été marquée par la présence de la première cohorte de la quatrième compagnie du RSMA à Hao, dirigée par le capitaine Lionnel. Vingt jeunes volontaires stagiaires, principalement originaires des Tuamotu, ont suivi pendant deux mois une formation militaire initiale et le passage du permis de conduire à Arue. Ils rejoindront dans quelques jours l’atoll de Hao afin de poursuivre une formation multi-techniques adaptée aux secteurs clés de l’écotourisme.



Cette nouvelle compagnie traduit la promesse d’engagement du Président de la République Emmanuel Macron aux côtés des populations des Tuamotu-Gambier et la volonté de redynamiser l’économie de l’atoll de Hao avec des projets durables. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs de l’État, du Pays et de la commune de Hao, la décision du Président de la République, annoncée en juillet 2021, a été mise en œuvre dans des délais remarquables, souligne le haut-commissariat dans un communiqué.



Rappelons que la 4e compagnie de formation professionnelle de Hao représente neuf cadres dont un originaire de l’atoll, six volontaires techniciens, vingt volontaires stagiaires, une filière multi-techniques avec deux modules de formation –agriculture et restauration–,le passage du permis côtier et enfin un projet d’écolodge pédagogique.



Grégory Boissy, avec communiqué