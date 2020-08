​Gims à To'ata le 3 avril 2021

Après l'annonce du report du concert de Gims à Tahiti ces derniers jours en raison des difficultés d'organisation liées au coronavirus, les organisateurs de l'événement, Radio 1 et SA Production, ont annoncé lundi la reprogrammation du concert le 3 avril 2021. Les clients ont été avertis dans la journée, les tickets achetés restant valables pour la nouvelle date du concert qui se tiendra également sur la scène de To'ata. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour de Arue, Punaauia, Faa'a et Taravao, à Radio 1 à Fare ute et en ligne sur ticket-pacific.pf