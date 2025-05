​Gervais Aumeran en équipe de France

Tahiti, le 5 mai 2025 - Le champion de parava’a Gervais Aumeran a été sélectionné par l’équipe de France pour participer à la Coupe du monde qui se déroulera à Poznań, en Pologne, du 22 au 25 mai. Après avoir décroché le Trophée du sport du meilleur athlète handisport, l’athlète poursuit une année exceptionnelle qui confirme son statut de sportif de très haut niveau.





Gervais Aumeran, élu athlète handisport de l’année au Trophée du sport 2025, continue d’inscrire son nom dans le marbre du sport au Fenua, mais aussi à l’international. Parti il y a quinze jours en compagnie du cadre technique de la FPKS (Fédération polynésienne de Kayak Surfski), Hector Henot, en direction de Vaires-sur-Marne pour participer aux sélections françaises de paracanoë, Gervais a continué de faire briller les valeurs sportives polynésiennes au-delà des frontières.



Inscrit en VL3 (catégorie d’athlètes ayant une fonction du tronc et une fonction partielle des jambes, capables de s’asseoir avec le tronc en flexion avant dans le kayak et d’utiliser au moins une jambe), il a dû franchir plusieurs étapes avant d’être consacré. Grâce à un travail spécifique entamé dès son arrivée sur le plan d’eau de Saint-Laurent-Blangy, sous le drapeau tahitien accroché par le club qui les accueillait, Gervais, sous la houlette bienveillante d’Hector Henot, s’est très bien adapté aux nouvelles conditions imposées par la Fédération française de canoë-kayak et de sports de pagaie, notamment le système automatique de départ.



Après des entraînements intensifs, nos deux représentants se sont dirigés, le mercredi 30 avril, vers la première étape de la sélection : la classification en VL3, qui se déroulait cette fois-ci au stade nautique olympique de Vaires-Torcy. Cette première étape passée avec succès, le Tahitien a pu participer aux sélections en équipe de France, organisées quelques jours plus tard, le vendredi 2 mai, au stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne.



Organisées en deux courses, ces finales de paracanoë opposaient Gervais à Abel Aber, triple champion de France, vice-champion d’Europe et sixième aux derniers Jeux paralympiques. Lors de la première course, notre représentant termine à quelques centièmes du champion français, mais sur la deuxième, il laisse son adversaire du jour à presque une seconde derrière lui. Il n’en fallait pas plus pour convaincre les sélectionneurs qu’il mérite amplement sa place en équipe de France.



Quelques heures plus tard, l’annonce est officielle : Gervais Aumeran est sélectionné pour représenter la France à la prochaine Coupe du monde de paracanoë. Une nouvelle fierté pour la Polynésie, qui démontre une fois de plus que ses ‘aito brillent à l’international.