​Gauguin-Segalen, le rendez-vous manqué

Tahiti, le 15 septembre 2022 - Loin de la route est le titre d'un film actuellement tourné au fenua par des sociétés de production portugaise, française et locale. L'histoire retrace celle du romancier Victor Segalen, venu en Polynésie française en 1903 pour aller rencontrer Paul Gauguin à Hiva Oa, mais qui n’avait pas pu que constater le décès du peintre. La sortie du film est prévue l’année prochaine.



Les sociétés de production portugaises Leopardo Filmes et APM Productions, en coproduction avec la société locale Ahi Company et la société française Alfama Films Production tournent, depuis le 25 août dernier jusqu'au 29 septembre prochain, un film, intitulé Loin de la route. Le scénario retrace de manière fictive l’arrivée de Victor Segalen, romancier français et ancien médecin de la Marine nationale, en Polynésie Française en 1903. Le but du voyageur étant de rencontrer le mythique peintre Paul Gauguin à Hiva Oa. Malheureusement pour Segalen, le peintre était mort aux Marquises quelques semaines avant son arrivée.

“Loin de la route est une libre adaptation du roman graphique éponyme de Christophe Galtier et Maxime Le Roy, croisé avec des lettres (Correspondance 1839-1912) et des écrits, parfois inachevés, de Victor Segalen (Hommage à Gauguin, Les Maitres-du-Jouir et Gauguin dans son dernier décor)” explique Anna Pinhao Moura, responsable de la société audiovisuelle portugaise APM Productions. Elle ajoute que “le sujet du film traite un peu la façon dont Victor Segalen a découvert Paul Gauguin, et en même temps comment les gens d’ici lui racontent des choses à propos du peintre. Il y a des habitants qui l’aimaient beaucoup, mais il y a aussi ceux qui le détestaient. Ce n’est pas une apologie de Paul Gauguin. Ce sont des témoignages fictionnels des gens qui racontent que ça soit les ennemis, les parents, etc. Tout se passe dans le cadre d’une fiction.”



Initiative portugaise



Une fois terminé en mars 2023, le film Loin de la route sera proposé aux différents festivals internationaux comme le Festival International du Film de Venise ou le Festival de Cannes, avant d’être diffusé par la suite dans les salles de cinéma et à la télévision. La diffusion au Portugal et en France est déjà programmée. Les producteurs vont aussi le proposer dans les autres pays du monde et au fenua bien sûr. Notons que la production du film a été financée en majorité par le ministère de la Culture portugais. “L’objectif du ministère est de soutenir les projets des artistes et des auteurs portugais, comme c’est le cas pour notre metteur en scène, et de produire ce film dans le cadre de la valorisation de la culture européenne et aussi mondiale. Paul Gauguin est une personnalité incontournable et très connue dans le monde, jusqu’en Europe et au Portugal. On ne s’enferme pas uniquement sur les sujets portugais au Portugal. Nous sommes ouverts à tout le monde”, ajoute Anna Pinhao Moura.



Le tournage doit se dérouler sur quatre jours à Hiva Oa, neuf jours à Moorea et enfin sur quatre semaines à Tahiti. Trois comédiens de France ainsi qu’une vingtaine d’acteurs locaux ont été recrutés à cette occasion.