​Fritch tient ferme sa majorité pour le budget

La parlementaire élue Tapura sur la deuxième circonscription législative de Polynésie en juin 2017, a justifié sa rejoindre les non-inscrits en mettant en avant le refus de suivre systématiquement la discipline de vote du groupe. Notamment sur les textes avec lesquels elle est en "désaccord".



Une position délétère pour l’unité du groupe qu’Edouard Fritch a dénoncé en ces termes : "L’ennemi sournois de la majorité, c’est la division (…). Lorsque l’on est tourné vers l’intérêt général, toutes les autres raisons ou motifs d’insatisfaction éventuelle relèvent de la futilité ou de l’égoïsme ou tout simplement de l’égocentrisme, ce que j’appelle le syndrome du « pito ».", a-t-il taclé avant lancer au groupe des 39 élus Tapura : "Or, je vous rappelle que nous avons construit ensemble une famille politique, sur la base de la confiance qui s’appuie sur la responsabilisation, une liberté qui s’appuie sur la responsabilité et une gouvernance qui privilégie la concertation et la collégialité sur les dossiers essentiels. Cependant, liberté, confiance, responsabilisation et concertation ne signifient pas anarchie et individualisme. Certains d’entre vous n’ont pris que la liberté et pas la responsabilité qui va nécessairement avec. Les droits s’accompagnent toujours de devoirs et d’obligations."



Et plus directement en direction de Nicole Sanquer : "On me dit que la désobéissance civile n'est pas l'ennemie de la démocratie ; c'est l'obéissance servile qui est la plus à craindre. A ceux-là je leur réponds qu'un mouvement politique n'est audible que s'il ne parle que d'une seule voix et même voix".



Si certains avaient envisagé la voie de la distinction pour l’examen du budget, ils se seront de toute évidence ressaisis. La séance marathon consacrée sur toute la journée de mardi à l'examen du budget de la Polynésie française pour 2020 pouvait débuter.