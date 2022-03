​Fritch sur la TVA sociale : "Pour ce que cette taxe va sauver, oui elle vaut le coup"

Tahiti, le 29 mars 2022 – À l'issue d'une nouvelle réunion avec les partenaires sociaux mardi, le gouvernement a redit sa volonté de mettre en place la TVA sociale à un taux de 1% dès le 1er avril.



Comme annoncé, le gouvernement a reçu mardi après-midi à la présidence les partenaires sociaux pour une seconde réunion autour notamment de la TVA sociale qui doit être votée jeudi à l'assemblée pour une application dès vendredi. "La rencontre de ce jour répondait à un besoin de transparence exprimé par les organisations syndicales, lors de la précédente rencontre le 21 mars dernier, concernant la situation de CPS et de la PSG et leur sauvegarde par la fiscalité", indique la présidence dans un communiqué. Le gouvernement maintient donc le principe d'une TVA sociale non déductible à un taux de 1% qui entrera en vigueur au 1er avril pour s'appliquer à l'ensemble des biens de consommation à l'exception des PPN.



Si plusieurs propositions ont été formulées par les partenaires sociaux mardi, celle-ci ne "concernent que le très court terme", estime le gouvernement. Le président du Pays, Édouard Fritch, a redit sa volonté de mener cette réforme à terme : "Pour ce que cette taxe va sauver, oui elle vaut le coup". Sur la question du report de cette TVA sociale en période d'inflation, le président a également estimé que "ne répondre qu'aux difficultés de 2022, c'était aller au chaos en 2023". L'annonce des assises de la santé, initialement prévue ce mardi, a visiblement été reportée à une date ultérieure. Rendez-vous qui doit "permettre de dégager des pistes d'économie sur la maladie", a indiqué Yvonnick Raffin.