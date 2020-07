​Fritch n'a "jamais eu l'intention de changer" ses ministres

Tahiti, le 12 juillet 2020 – Le président du Pays, Édouard Fritch, a balayé, vendredi matin, les rumeurs de remaniement ministériel post-municipales en assurant qu'il n'avait "jamais eu l'intention de changer" ses ministres.



Alors que les rumeurs de remaniement vont bon train au sein de la majorité depuis la fin des élections municipales, le président Édouard Fritch a balayé le sujet d'un revers de main vendredi matin. Interrogé à l'issue de la présentation des chantiers en cours de chacun de ses ministres, pour savoir s'il les garderait tous au gouvernement, le président a affirmé : "Je n'ai jamais eu l'intention de les changer. Vous savez, j'ai sollicité les ministres, vous l'avez vu, sur le travail qui a été fait et vous n'allez quand même pas croire que je vais les faire travailler à ce point-là et les virer dans la semaine qui suit. Ce n'est pas possible. Par respect pour le travail qui a été fait." Édouard Fritch qui s'est amusé de ces rumeurs : "Non, ce sont des nouvelles qui doivent être des effets directs du Covid".