​Fritch interviendra au One ocean summit à Brest

Tahiti, le 1er février 2022 – Le président Édouard Fritch participera et interviendra lors du sommet international One ocean summit qui se déroulera à Brest la semaine prochaine, notamment pour évoquer de nouvelles mesures de protection de la ZEE.



Le président de la Polynésie française, Édouard Fritch participera au sommet international One ocean summit qui se déroulera à Brest, du 9 au 11 février et auquel participeront 35 chefs d'État, annonce un communiqué du Pays mardi. Edouard Fritch y interviendra le vendredi 11 février, pour évoquer des mesures engagées par le Polynésie "pour préserver ses ressources, assurer un développement durable de l’océan qui l’entoure et sanctuariser les espaces menacées". Le Pays annonce également que le président annoncera à cette occasion les "nouvelles mesures qu’il entend mettre en place pour protéger l’océan, notamment au sein de notre ZEE (zone économique exclusive) toujours plus convoitée."



En préparation de cet événement, Édouard Fritch a rencontré mardi l’ambassadeur Olivier Poivre d’Arvor, envoyé spécial du Président Emmanuel Macron à ce sommet. En présence de la députée Maina Sage et du sénateur Teva Rohfritsch, ils ont échangé sur le déroulé du sommet, puis plus généralement sur la protection des océans et les enjeux présents et à venir. L'ambassadeur a également évoqué le rôle international que pourrait jouer la Polynésie française, espace majeur de la ZEE française.

Rédigé par Julie Barnac le Mardi 1 Février 2022 à 10:53 | Lu 355 fois