​Frais de défense : les élus de Faa'a entendus par les gendarmes

Tahiti, le 13 mai 2022 – Les membres du conseil municipal de la commune de Faa'a ont été entendus mardi, mercredi et jeudi par les enquêteurs de la section de recherche de Papeete. Ces auditions libres interviennent dans le cadre de l'enquête ouverte sur les conditions du vote de la protection fonctionnelle accordée à Oscar Temaru par la municipalité dans l'affaire Radio Tefana.



Un peu plus de deux ans après de premières auditions à la section de recherche de Papeete, les élus du conseil municipal de la commune de Faa'a ont de nouveau été entendus par les enquêteurs mardi, mercredi et jeudi dans le cadre de l'affaire des frais de défense du maire et leader indépendantiste, Oscar Temaru. Si ces auditions ont bien eu lieu sur le territoire, rappelons qu'elles ont été pilotées par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris qui est en charge de l'affaire depuis février dernier.



Fin 2019, le parquet de Papeete avait ouvert une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics après que le conseil municipal a voté l'octroi de la protection fonctionnelle –la prise en charge par la commune des frais de défense– à son maire, Oscar Temaru, dans le cadre de l'affaire Radio Tefana dont le procès en appel doit se tenir le 29 août prochain. En première instance, Oscar Temaru avait été condamné à six mois de prison avec sursis et cinq millions d'amende. Notons par ailleurs que c'est toujours dans le cadre de cette enquête que la justice avait saisi 11,6 millions de Fcfp sur le compte d'Oscar Temaru. Une saisie depuis annulée par la chambre de l'instruction et qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui est toujours en cours.