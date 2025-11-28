

​Football - La Coupe de Moorea joue ses demi-finales ce week-end

Moorea, le 9 décembre 2025 - Lors des quarts de finale retour de la Coupe de Moorea, Tiare Hinano, Tiare Tahiti et Mira se sont qualifiées pour les demi-finales en battant respectivement Tiare Anani (5-1), Temanava (4-1) et Tapuhute (5-1). Ces trois équipes rejoignent donc Tohiea, dans le dernier carré dont les matchs se joueront le week-end prochain.



Pour le premier des quarts de finale retour, Tiare Hinano et Tiare Anani s’affrontaient samedi à Pihaena. Après sa large victoire à l’aller (6-1), la formation de Pihaena abordait cette rencontre sans pression, en faisant même l’impasse de joueurs clés. Après une tête de Régis Wholer, passée au-dessus de la barre transversale de Tiare Anani (6e), et une frappe trop croisée de Raihitu Wholer (11e), Laurent Thahnaena a ouvert le score pour Tiare Hinano à la 19e minute grâce à une frappe brossée du pied gauche (1-0). Et malgré quelques opportunités pour les mauves, le score n’a plus bougé jusqu’à la fin de la première période.



Au retour des vestiaires, Uramea Teihotaata a doublé la mise pour Tiare Hinano en reprenant victorieusement un centre de Moana Fanaurai à la 47e minute (2-0). Il a ensuite fallu attendre la 75e minute pour voir Toana Tehou, le gardien des mauves, marquer le troisième but pour son équipe sur penalty (3-0). Après la réduction du score de Tamatoa Teraiharoa à la 81e minute (3-1), Tiare Hinano a clos la marque à 5 buts à 1 grâce à deux buts signés Laurent Thahnaena (85e) et Moana Fanaurai (88e).



Mira domine Tapuhute



Pour le deuxième match du week-end, Mira recevait Tapuhute dimanche à Pihaena. Déjà en position favorable après sa victoire au match aller (3-1), la formation de Papetoai a tué le suspense dès le début de la rencontre avec l’ouverture du score signée Albert Mairau, auteur d’une belle reprise de volée à la 6e minute (1-0). Tane Faarahia a ensuite doublé la mise deux minutes plus tard sur un corner direct (2-0). Tapuhute a ensuite eu le mérite de continuer à faire le jeu et a même failli réduire le score avec un long coup franc de Rairamanui Temariiauma qui a atterri sur la barre transversale de Mira (13e). Vers la demi-heure de jeu, les joueurs de Papetoai ont repris le contrôle de la rencontre et ont multiplié les combinaisons. Mais Albert Mairau, à la conclusion d’une combinaison (26e), Sylver Teheura, bien lancé par Remy Nui (27e), et Tane Faarahia, qui a bénéficié d’un caviar de James Dufau (40e) ont, tour à tour, perdu leur duel contre Luigi Mura, le gardien de Tapuhute. Malgré un dernier coup franc de Rairamanui Temariiauma, bien capté par Abed-Nego Maraeura, le gardien de Mira, les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec ce score de 2 buts à 0 en faveur des rouges de Papetoai.



Au début de la deuxième période, les attaquants de Papetoai, portés par l’entrée en jeu de Heiarii Maperi, sont repartis à l’assaut du but de Tapuhute. Luigi Mura a encore dû s’employer pour arrêter un coup franc dangereux de Heiarii Maperi (62e), puis une frappe brossée de Raimana Mou (67e). Simon Taruoura a ensuite réussi à réduire le score, contre le cours du jeu, pour Tapuhute à la 69e minute, en dribblant à lui seul toute la défense de Mira avant de tromper Abed-Nego Maraeura d’une frappe du pied droit (2-1). Les joueurs de Papetoai sont toutefois restés sereins et ont marqué un troisième but à la 74e minute par Yann Vivi, après une belle action individuelle de ce dernier (3-1). Mira a ensuite alourdi le score en fin de match grâce à de nouvelles réalisations de Heiarii Maperi, à la 81e minute (4-1), et de Yann Vivi à la 87e minute (5-1).



Tiare Tahiti réitère avec Temanava



Dans le dernier match, Tiare Tahiti, après sa victoire au match aller (2-0), n’a pas tremblé en battant à nouveau Temanava dimanche à Maatea sur le score de 4 buts à 1. Bryan Toromona avait pourtant donné de l’espoir aux supporters de Maatea en ouvrant le score à la 10e minute (1-0). Mais Manarii Porlier a remis les deux équipes à égalité au quart d’heure de jeu (1-1), avant de creuser l’écart en l’espace de cinq minutes grâce à deux nouveaux buts, à la 32e minute (1-2) et à la 36e (1-3). Sans pitié, Manarii Porlier s’est même offert un quadruplé en fin de match (1-4).



Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de Moorea, qui se joueront le week-end prochain, sont donc Tohiea (qui s’est déjà qualifiée la semaine dernière face à Tahatiri), Tiare Tahiti, Tiare Hinano et Mira.



