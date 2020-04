​Finies les attestations, couvre-feu à 21 heures

Ce qui est ré-autorisé

Ce qui reste interdit

La nouvelle phase de confinement “allégé” à Tahiti et Moorea sera en vigueur à partir de mercredi 29 avril et jusqu’au mercredi 13 mai.Principale nouveauté, la disparition des attestations de déplacement. Les déplacements en journée seront libres sur les deux îles et “la circulation sera de nouveau possible entre Tahiti et Moorea”, a indiqué le haut-commissaire. Tous les commerces pourront ouvrir en veillant toujours à respecter les gestes barrières, les restaurants et les roulottes pourront à nouveau accueillir du public. Les activités individuelles de loisir, sportives et nautiques, seront à nouveau autorisées (surf, jogging, va’a…). Les plages et parcs seront à nouveau ouverts au public, mais avec des recommandations de “réflexe des gestes barrières, même au bord de la mer”. Les offices religieux de fin de semaine pourront avoir lieu, mais dans la limite de 50 personnes ou de la moitié de la capacité des édifices religieux. Les obsèques pourront se tenir dans la limite de 20 personnes maximum.En revanche, le couvre-feu est maintenu mais repoussé d’une heure le soir pour s’établir entre 21 heures et 5 heures du matin. “Pour permettre aux restaurants et aux roulottes d’ouvrir et d’accueillir du public en début de soirée.” Les rassemblements organisés sur la voie publique restent interdits. Les réunions privées élargies en famille ou entre amis demeurent “fortement déconseillées”. Les bars, les discothèques, les cinémas mais aussi les clubs sportifs resteront fermés. Les sports collectifs, c’est-à-dire pratiquées en équipe demeurent, à ce stade, interdits.