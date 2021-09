​Feti'i e fenua : La dispersion des familles cartographiée

Tahiti, le 28 septembre 2021 - Une première exploitation des données de l'enquête Feti’i e fenua, publiée mardi par l’Institut de la statistique, établit une cartographie inédite de la répartition géographique et de la mobilité des familles polynésiennes, au sein de la collectivité et en direction de l’étranger.



Comment se caractérise la dispersion géographique des familles polynésiennes ? Quelle est la mobilité des résidents du fenua, sur le territoire ou à l’étranger ? Deux questions auxquelles tente de répondre une première analyse des données de l’enquête Feti’i e fenua que publie mardi l’ISPF dans sa collection Points études et bilans, en collaboration avec l’Institut national des études démographiques (Ined). Cet éclairage inédit se fonde sur une collecte d’informations menée d’octobre 2019 à mars 2020 sur 31 des 74 îles habitées dans les cinq archipels de Polynésie. Sur la base des données du recensement général de la population de 2017, l’enquête s’est intéressée à un échantillon de 5 964 ménages. Des cellules familiales constituées autour d’adultes “pivots”, âgés de 40 à 59 ans, qui pouvaient à la fois avoir des parents avancés en âge et des enfants en âge de quitter le foyer.



Une étude qui n’apprend rien de nouveau sur le principe d’une mobilité inter-îles des populations en Polynésie ou vers l’étranger, ni sur les flux qui la caractérisent. Mais elle propose pour la première fois une cartographie chiffrée de la répartition spatiale des familles enquêtées, au sein de la collectivité et au-delà. Cette exploitation des données de l’enquête Feti’i e fenua est au demeurant la première d’une série de quatre focus statistiques sur les familles polynésiennes que l’ISPF prévoit de publier courant 2022. Ils s’intéresseront aux parents âgés, au logement des familles, aux mobilités lors des séjours en dehors de Polynésie et aux jeunes couples.