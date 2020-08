​Fausse alerte Covid chez les élus de l'APF

Tahiti, le 25 août 2020 – Plusieurs élus et collaborateurs de l'assemblée se sont faits dépister mardi en raison de leurs contacts avec l'élue et sénatrice Lana Tetuanui, dont l'époux et président du SPC a été dépisté Covid vendredi dernier. Une fausse alerte, puisque l'élue est finalement… négative.



Les agents de l'Institut Louis Malardé se sont rendus mardi à l'Assemblée de la Polynésie pour tester plusieurs élus et leurs collaborateurs. En effet, après que le maire de Tumara'a et président du SPC Cyril Tetuanui a été dépisté Covid-19 vendredi dernier, toutes les personnes en contact direct lors de ces cinq derniers jours avec l'épouse du président du SPC, l'élue Tapura et candidate aux sénatoriales Lana Tetuanui, se sont faites dépister. Plus d'une vingtaine d'élus et de collaborateurs de l'hémicycle ont été concernés. "Tout mon groupe est en confinement et isolement jusqu'à samedi. Ils ne viennent plus au bureau par précaution", explique notamment l'élue Tavini, Minarii Galenon.



En attendant, plusieurs élus, principalement de la majorité, accusent le coup et se disent en "colère". La candidate aux sénatoriales était présente jeudi à l'Assemblée et a "fait la tournée avec Édouard Fritch à Papara lundi" . "Si elle était responsable elle resterait chez elle tout simplement", lâche un élu, quand un autre glisse : "c'est la panique à l'Assemblée (…) et de toute manière c'est bien que cela nous arrive, ainsi il y a plein de choses qui vont peut-être changer". Certains demandent un "dépistage collectif" en raison notamment des contacts entre les collaborateurs "par précaution et par sécurité". Pour autant, selon nos informations, la sénatrice a finalement été dépistée négative. Une "panique" pour pas grand chose…