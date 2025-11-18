

​Faire de Taravao un “deuxième pôle de santé”

Tahiti, le 25 novembre 2025 - La première pierre des travaux de réhabilitation de l’hôpital de Taravao a été posée ce mardi matin en présence des représentants du Pays, de l’État et des communes du sud de Tahiti. Plusieurs phases sont prévues, en commençant par la construction du service de long séjour et la rénovation du service des soins de suite et de réadaptation. Le projet complémentaire de clinique reste d’actualité : selon le ministre de la Santé, l’appel à manifestation d’intérêt pourrait intervenir en “fin d’année”.





Comme annoncé en fin de semaine dernière, la première pierre des travaux de réhabilitation de l’hôpital de Taravao a été posée ce mardi matin en présence des représentants du Pays, de l’État et des communes du sud de Tahiti. Un chantier “nécessaire”, voire “urgent” salué par le haut-commissaire, Alexandre Rochatte, avec une ambition de plus grande ampleur en filigrane. Il s’agit en effet d’amorcer la “transformation” de l’établissement pour faire de Taravao “le deuxième pôle de santé de notre Pays”, a annoncé le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, dans son discours.



Des améliorations attendues

Dans cette optique, un budget de 1,137 milliard de francs a été alloué par le Pays et l’État à ces travaux de modernisation et d’agrandissement scindés en deux phases. La première phase a déjà été lancée avec la destruction de l’ancienne maternité. Il s’agit désormais de construire un nouveau bâtiment pour accueillir le service de long séjour avec 12 chambres individuelles, la pharmacie et une zone d’activité physique. La fin des travaux, prévue en décembre 2026, sera suivie du lancement de la deuxième phase début 2027. Elle consistera à désamianter, puis à réhabiliter un bâtiment existant, vidé de ses occupants qui auront intégré les nouveaux locaux. Une fois rénové, il sera destiné à accueillir les soins de suite et de réadaptation avec 12 chambres individuelles – dont deux bariatriques, adaptées à la prise en charge des patients obèses –, un service de kinésithérapie et un espace de restauration mutualisé. Les travaux devraient s’achever au premier trimestre 2028.



“Il y a un vrai besoin de soins de long terme à Taravao, parce qu’on a une population vieillissante. Les soins de suite et de réadaptation sont aussi nécessaires. Ces lits sont fondamentaux”, nous a précisé le ministre, tandis que d’autres améliorations se profilent : “En parallèle, il est prévu une troisième phase sur les anciens locaux administratifs avec la construction d’un nouveau bâtiment d’environ trois étages de locaux hospitaliers avec de nouvelles chambres”.



“Ces améliorations sont attendues par le personnel et les patients”, souligne la directrice de l’hôpital de Taravao, Marie-Pierre Tefaafana, tout en rappelant l’importance d’y associer des moyens humains, d’autant que l’établissement affiche un taux d’occupation de 100 %. “On va avoir des outils de travail performants et confortables avec des chambres individuelles et de l’eau chaude. Au niveau des ressources humaines, il faudra renforcer les services et augmenter progressivement les effectifs.”





​Le projet de clinique

En dehors des améliorations apportées à l’hôpital de Taravao – doté d’une hélistation et d’une unité de chimiothérapie en 2018, puis d’un centre de santé et de prévention en 2021 –, le projet de construction d’une structure complémentaire à la Presqu’île tarde à se concrétiser, mais reste d’actualité. “En fin d’année, nous allons lancer l’appel à manifestation d’intérêt pour construire une clinique avec des blocs opératoires, un petit service de réanimation pour stabiliser les urgences, une maternité et de l’imagerie pour ce territoire qui en a vraiment besoin. Je rappelle qu’il y a 47 000 habitants sur Taravao et les communes proches, mais au-delà, il y a 70 000 habitants à moins d’une demi-heure qui pourront venir se faire soigner en proximité. Avec l’hôpital, ce serait un pôle unifié en coopération avec une location des blocs par le public pour une meilleure efficacité des soins”, souligne Cédric Mercadal. L’implantation du projet est envisagée juste à côté de l’hôpital actuel.



Ce n’est pas le nouvel hôpital tant espéré ces dernières années, mais ce projet sera immanquablement suivi de près par les élus locaux, dont le maire de Taiarapu-Est et premier vice-président de la communauté de communes de Terehēamanu, Anthony Jamet : “L’objectif, c’est de soigner efficacement nos malades et nos blessés sur place pour moins dépendre du CHPF (Centre hospitalier de la Polynésie française, à Pirae, NDLR). On partage l’idée de Taravao comme deuxième pôle de santé pour répondre aux contraintes d’un développement harmonieux en lien avec la décentralisation, mais il faut avant tout se reposer sur les besoins réels de la population.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 25 Novembre 2025 à 16:11




