​Faible mobilisation pour le premier jour de grève à l’OPT

Tahiti, le 17 février 2021 - Des taux de participation compris entre 14 et 26% sont constatés mercredi dans les filiales en grève du groupe OPT, selon un pointage réalisé en interne. Cinq des 81 bureaux de poste du réseau Fare Rata sont restés fermés.



Pas de panneau de revendication mais une centaine de personnes paisiblement installées sous quelques chapiteaux plantés à l’entrée de l’état-major de l’Office des postes et télécommunications (OPT), au rond-point de Fare Ute. Le mouvement de grève a démarré tranquillement dans les sociétés Fare Rata, Vini Distribution et Onati, les trois filiales du groupe OPT en proie à un mouvement social à l’appel de l’intersyndicale A ti’a i mua et O oe to oe Rima.



Tranquillement et en douceur : un pointage réalisé mercredi matin en interne constate la mobilisation de 200 agents sur un effectif global de 1 200 personnes employées dans le groupe OPT. Dans le détail, ce relevé note un taux de participation de 20% au sein de la société Fare Rata, de 26% dans les boutiques du réseau Vini Distribution et de 14% parmis les employés de la société Onati.

"Ce sont leurs chiffres", objecte depuis le piquet de grève de Fare Ute Athanase Teriitetoofa, le mandataire confédéral A ti’a i mua pour le groupe OPT. Il estime plutôt la mobilisation à 150 agents à Tahiti et autant dans les archipels. "Mais il n’y a pas que le nombre de grévistes qui compte", relativise-t-il en évoquant une menace déjà exposée la veille par le secrétaire général de A ti’a i mua, Jean-Marie Yan Tu. "Il faut savoir qu’ici, plusieurs employés grévistes font partie de sites clés : des agents qui s’occupent de l’internet, de la téléphonie mobile, etc. Notre objectif n’est pas de mettre à mal le fonctionnement de l’entreprise." Mais...



Faibles perturbations du service



En attendant, mercredi les dysfonctionnements étaient très localisés dans le réseau OPT. À la direction technique de Outuaraea (Onati), en charge des télécommunications, de la gestion du réseau internet et de la téléphonie mobile, 17 agents s’étaient déclarés grévistes sur un total de 279. Dans le réseau des 13 boutiques de Vini Distribution, seule l’antenne Ainapare du Pont de l’Est n’a pu ouvrir. Enfin, sur les 81 bureaux de postes que gère Fare Rata à travers la Polynésie, cinq étaient restés fermés pour ce premier jour de grève, selon une information communiquée par la société en début d’après-midi : les bureaux de poste de Mataiea à Tahiti, de Maupiti, Fare-Huahine et de Avera-Raiatea, aux îles Sous-le-Vent, et le bureau de poste de Rautini-Arutua aux Tuamotu.



Mardi en fin de soirée, après un premier échec des négociations, un projet de protocole complété a été transmis par la direction du groupe aux syndicats. Sur la quinzaine de points de revendication des préavis de grève, les discussions achoppent encore sur deux points : le reclassement d'agents et de guichetiers de petites catégories de la SAS Fare Rata et l'application de la convention collective OPT à l'ensemble du groupe.

"Des avancées ont été obtenues", reconnait Athanase Teriitetoofa. "Mais on attend des engagements plus fermes sur ces points majeurs. Le dialogue est maintenu. On n’est pas dur sur nos positions. On attendu juste un pas de la part de la direction."