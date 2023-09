​Extension de la bibliothèque universitaire

Tahiti, le 28 septembre 2023 - L’État et le Pays ont procédé jeudi à la pose de la première pierre de l’extension de la bibliothèque universitaire.



Étienne de la Fouchardière, secrétaire général adjoint du haut-commissariat de la République en Polynésie française, a participé ce jeudi à la pose de la première pierre de l’extension de la bibliothèque universitaire, aux côtés des représentants du Pays, de l’assemblée de la Polynésie française et du président de l’Université de la Polynésie française (UPF).



La bibliothèque universitaire de l’UPF est aujourd’hui le plus grand équipement documentaire et le seul pourvoyeur de documentation scientifique et technique imprimée et numérique de Polynésie française.



Son extension doit permettre à l’université de moderniser et d’amplifier son action au service de ses trois missions stratégiques : garantir une offre de formation adaptée aux grands défis de transition de la Polynésie française et accélérer la réussite étudiante, favoriser l’émergence d’un écosystème de l’innovation et d’une structure d’appui à la recherche, et conforter sa position de premier rang dans le Pacifique, notamment dans le cadre du rayonnement culturel.

​Tiers-lieu numérique Ce projet représente, en outre, une opportunité majeure de faire de la bibliothèque universitaire un tiers-lieu numérique accessible sur tous les types de terminaux qui viendra compléter l’offre des applications développées dans le cadre des projets “Archipels Connectés” obtenus en 2021 dans le cadre du 3e programme d’investissements d’avenir.



L’État et le Pays soutiennent financièrement le projet dans le contrat de développement et de transformation État-Pays 2021-2023 à hauteur de 60%, à parts égales. Ce soutien permettra d’accompagner l’Université de la Polynésie française dans sa modernisation et son rayonnement, dans le cadre du contrat de développement et de transformation comme dans les projets d’innovation soutenus par France 2030.



À ce titre, l’UPF est lauréate, avec ses partenaires, de deux appels à projets de France 2030, le Programme ExcellencES et le Plan d’innovation outre-mer (PIOM). Ces deux projets, respectivement baptisés Nārua et Nāhiti, vont donner l’occasion à l’université d’accélérer sa transformation en proposant une offre de formation adaptée aux besoins socio-économiques du territoire, en ciblant les secteurs clés de l’économie polynésienne, en occupant une place de premier rang dans le Pacifique.

