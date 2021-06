​Expo collective et cosmopolite à Raiatea

Raiatea, le 4 juin 2021 - Douze artistes aux horizons variés exposent à la galerie Anuanua de Uturoa à Raiatea. Le vernissage a eu lieu jeudi soir, présentant les œuvres inspirées du thème de la mer et de la vahine. Un choix d'exposants éclectique qui réunit notamment un jeune tatoueur peintre, l'administrateur d'État ou encore le sculpteur à l'origine des derniers totems de Koh-Lanta.



La galerie Anuanua en centre-ville de Uturoa, la seule de l’île de Raiatea, a accueilli jeudi soir une exposition collective mixte de peintures et sculptures. Au total douze artistes présentaient leur travail, parmi eux neufs sont originaires de Raiatea, deux de Tahaa et un de Tahiti. Une expo cosmopolite qui réunissait entre autres, un tout jeune Polynésien peintre tatoueur, l’administrateur d’État, avec ses trois toiles d’inspiration locale, ou encore le sculpteur Guillaume Iotefa, l’artiste qui a notamment confectionné les totems de Koh-Lanta.



Toutes les œuvres s'inspiraient du thème principal de la mer et de la vahine. De l’aquarelle, à l’acrylique, en passant par la gouache, la résine ou le crayon, tous les registres techniques étaient représentés. Le mélange éclectique des artistes, de tous âges et de tous horizons a généré une ambiance conviviale où les barrières sociales ont vite été mises de côté. Le public connaisseur est venu nombreux admirer ces œuvres locales variées. Stéphanie, la propriétaire de la galerie, a signé quelques ventes et reste confiante pour trouver d’autres acquéreurs durant les deux semaines que dure cette exposition.En fonction des œuvres, de leur auteur et sa cote, du support choisi ou encore de l'encadrement, les tarifs varient du tout au tout, avec ici une amplitude entre 25 000 et 180 000 Fcfp.



Le vernissage était aussi l'occasion d'échanger avec les artistes, qui se livrent, parfois difficilement, sur leurs états d’âme, les fameuses "périodes d’artistes", l'envie de peindre ou pas selon leur biorythme, oser ou pas oser le mélange de telles ou telles matières, une cruelle remise en question permanente des méthodes à appliquer, sachant que le coût des matières premières rend les essais onéreux.